TikTok est l’application de mode à laquelle de nombreux utilisateurs font confiance pour leur méthode de divertissement. Il est un fait que l’application chinoise a beaucoup augmenté ces derniers mois, ce qui a attiré l’attention de nombreux pays qui ont essayé de la retirer pour différentes raisons. L’un d’eux est le contenu qu’il apporte, qui pourrait bientôt changer avec le arrivée d’un nouvel onglet d’apprentissage.

Apprenez de nouvelles choses avec TikTok

C’est un fait que les vidéos font partie des contenus les plus consommés sur Internet. C’est quelque chose que TikTok a exploité, en particulier en mettant un tas de filtres et d’éléments d’édition pour ces courtes vidéos. Mais il est également frappant de constater à quel point il est facile d’utiliser l’application, à savoir que vous n’avez que deux parties où vous pouvez voir tout le contenu que les utilisateurs téléchargent.

D’une part, vous avez l’onglet Ensuite, où vous aurez accès à toutes les vidéos que les utilisateurs que vous suivez ont créées, et Para ti, qui est la page de recommandation avec le contenu de profil qui peut vous intéresser bien que beaucoup utilisent le hashtag avec ce nom pour avoir un impact sur plus de gens et obtenir plus de vues. Mais vous aurez peut-être bientôt un nouvel onglet où vous pourrez regarder des vidéos qui raviront même les plus bricoleurs.

Selon le compte TechCrunch L’application travaille sur un nouvel onglet appelé «Apprendre» ou enseigner si nous le traduisons en espagnol. En théorie, la première étape de l’entreprise a été de lancer le label «LearnOnTikTok», une initiative pour les créateurs de contenu d’artisanat, de bricolage et de recettes de cuisine, entre autres, pour positionner leur contenu comme utile pour la communauté.

Les tests ont déjà commencé comme vous pouvez le voir dans l’image qui accompagne ce texte, mais il est encore temps pour les utilisateurs de l’installer et de commencer à l’utiliser.

Les danses entrent-elles dans la nouvelle section de TikTok?

C’est une grande inconnue pour le moment. C’est un fait que les plus jeunes utilisateurs ont fait de l’application le lieu pour voir et apprendre des danses, donc comme il s’agit d’une expression artistique, le label Learn dont nous parlons peut être utilisé. Une autre chose sera le type de danse qui convient plus ou moins au public auquel il est destiné.