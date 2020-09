Oracle est enfin le nom de la société américaine qui reprendra TikTok aux États-Unis. Depuis des semaines, l’intérêt du géant de la technologie à reprendre les activités du réseau social d’origine chinoise, pris entre les tensions entre les deux puissances, est connu.

Cependant, pour l’instant et selon le Wall Street Journal, Oracle est en passe d’annoncer TikTok comme un « partenaire technologique de confiance ». L’accord ne serait finalement pas une vente directe, selon des sources proches de cette négociation dans laquelle Microsoft a été déplacé.

L’opération n’a pas encore été approuvée par le gouvernement américain, bien qu’elle devrait recevoir l’approbation après avoir satisfait aux demandes en termes de Protection de données soulevé par le gouvernement de Donald Trump.

L’enchère pour l’algorithme et le contrôle des données

Les termes spécifiques de l’accord n’ont pas encore été rendus publics. Ils oublient probablement l’un des ingrédients les plus intéressants du réseau social ByteDance: les algorithmes. Récemment, le gouvernement chinois a imposé de nouvelles restrictions à l’exportation de technologies liées à l’intelligence artificielle. Ceci est utilisé pour déterminer quelles vidéos sont sélectionnées et lues par les utilisateurs, de manière personnalisée et efficace.

Plus précisément, du journal South China Morning Post basé à Hong Kong, ils soulignent que la société elle-même aurait indiqué cette même limitation aux États-Unis. La source, proche de la négociation, affirme que «la voiture peut être vendue, mais pas le moteur».

En ce sens, il semble que la branche américaine du réseau social de vidéos courtes devra développer son propre algorithme:

« [ByteDance] Il ne fournira le code source à aucun acheteur aux États-Unis, mais l’équipe technologique américaine de TikTok pourrait développer un nouvel algorithme. »

Officiellement, le Gouvernement des États-Unis avait fait part de ses préoccupations concernant le contrôle des données exercé par une entreprise technologique née en Chine. De plus, il a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de nouvelle date limite et que cette vente devrait se clôturer avant le 15 septembre. TikTok compte plus de 100 millions d’utilisateurs sur le sol américain.

Ce dimanche, Microsoft a admis le refus de ByteDance de reprendre votre entreprise. Dans la déclaration, il a indiqué que « nous aurions apporté des changements importants pour nous assurer que le service répond aux plus hauts standards de sécurité, de confidentialité, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation », par opposition à un accord plus superficiel d’Oracle.

