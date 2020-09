Le mois d’août est terminé, la nouvelle nous a une fois de plus fourni mille histoires à raconter et, malgré cela, le feuilleton TikTok n’a pas seulement perdu de sa vitesse, mais ça devient de plus en plus intéressant chaque jour qui passe. Il est de plus en plus clair que, loin d’être un serpent d’été, l’affrontement entre les gouvernements des États-Unis et de la Chine à cause de ce réseau social sera très probablement un élément clé des prochaines élections présidentielles aux États-Unis, de la que nous sommes déjà séparés de moins de deux mois.

Faisons un peu de mémoire: les autorités américaines Ils avaient déjà TikTok sous observation depuis que ByteDance, la société chinoise propriétaire du service, a acquis musical.ly pour l’intégrer à votre service. Depuis lors, il y avait eu quelques avertissements, mais les alarmes ont retenti lorsque certaines entreprises ont commencé à opposer leur veto à l’utilisation de TikTok à leurs employés, faisant allusion à des problèmes de sécurité. Quelques semaines à peine après le bombardement, Donald Trump a menacé d’interdire l’utilisation de TikTok aux États-Unis. Quelques jours plus tard, nous avons appris qu’il voulait un TikTok très américain … et une « pincée » pour les services fournis.

La réponse du gouvernement chinois a été immédiate et le mouvement de l’administration Trump a été décrit comme un vol, et ByteDance a commencé à envisager des poursuites judiciaires sans, malgré cela, exclure la possibilité d’une vente de TikTok à une entreprise de technologie aux États-Unis. Comme on pouvait s’y attendre, ils ne manquaient pas d’intérêt pour reprendre le réseau social le plus performant auprès du jeune public, un marché très intéressant.

Il se trouve cependant que les tentacules du gouvernement de Pékin sont comme l’ombre des cyprès, très allongés, et ce n’était qu’une question de temps avant qu’une réponse ne soit produite avec plus qu’une critique des actions de Trump. ET l’ingérence des autorités chinoises, pour assimiler les Américains dans ce conflit, est déjà arrivéeComme indiqué par CNBC, ils étudient des mesures pour empêcher une telle vente. En d’autres termes, ils préfèrent que TikTok doive quitter le marché américain pour devenir une entreprise de ce pays.

En premier lieu, et selon les sources citées par l’article, le gouvernement chinois réexaminerait en profondeur sa législation concernant les limitations à l’exportation de technologie, un aspect qui pourrait être utilisé pour retarder significativement l’opération de vente hypothétique. Peut-être pour voir si l’exécutif de Trump maintient l’ordre et interdit finalement TikTok aux États-Unis à partir du 20 septembre ou, au contraire, et dans l’intérêt des acheteurs potentiels, il donne son bras pour concéder une sorte de moratoire.

TikTok, selon des sources citées par l’agence ., affirme n’avoir reçu aucune pression du gouvernement de Pékin, bien que on ne sait pas si ceux-ci ont pu être exercés sur ByteDance, et que c’est celui-là qui va devoir composer avec les directives du géant asiatique.

En tout cas, et cela devient de plus en plus évident chaque jour, nous sommes confrontés à un pouls entre deux administrations douteuses, et que TikTok n’a été qu’un prétexte pour donner de la visibilité à un conflit qui dure déjà depuis plusieurs années. Comment cela finira-t-il? À ce stade eIl est plus facile de spéculer sur la façon dont la mort de l’Univers se produira que sur ce qui arrivera à TikTok aux États-Unis dans les prochaines semaines. Il faudra peut-être attendre le lancement du télescope spatial romain pour disposer d’un outil qui nous permette de cartographier l’ego des parties adverses.