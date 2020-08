La société appartenant à la société chinoise ByteDance conteste le décret émis par le président américain Donald Trump contre l’application du réseau social TikTok.

La Chine souhaitait réaffirmer son soutien aux entreprises asiatiques dans la prise de mesures juridiques pour protéger leurs droits et leurs intérêts. Découvrons ensemble tous les détails à ce sujet.

TikTok prêt à poursuivre Donald Trump

Parlant était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, suite à l’annonce de ByteDance, le groupe qui gère l’application de partage vidéo TikTok, de poursuivre l’administration dirigée par Donald Trump pour l’ordre de vendre ses activités aux États-Unis à un groupe américain sur des questions de sécurité nationale. Nous parlons de l’un des deux décrets signés par le locataire de la Maison Blanche le 6 août, un pour TikTok et un pour WeChat.

Plus que des décrets, il s’agirait d’interdictions, qui obligent effectivement à une vente de TikTok qui, selon elle, a été privée d’une procédure régulière dans le processus de décision et renvoie à l’expéditeur l’accusation d’être une menace pour la sécurité nationale des stars and stripes. Zhao Il a déclaré: «Les tentatives de certains politiciens américains de tuer des entreprises chinoises comme TikTok, WeChat et Huawei en leur apposant des étiquettes idéologiques sous le couvert de la sécurité nationale montrent qu’elles sont pleines de mensonges et de calomnies; leur nature est de harceler le marché par tromperie « .

Certains Les utilisateurs de WeChat basés aux États-Unis, quant à eux, ont déposé une plainte contre Trump dans le but de bloquer le décret. qui concerne cette deuxième application: le procès a été déposé vendredi dernier à San Francisco et demande à un juge fédéral de bloquer l’application du décret présidentiel, arguant que l’interdiction violerait les droits constitutionnels des utilisateurs américains.