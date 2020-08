Lecteur, j’ai quelque chose à avouer. Je suis devenu obsédé par TikTok. À près de 33 ans, je devrais savoir mieux. Je devrais accepter que ce soit un endroit pour les plus jeunes que moi et les laisser. Et pourtant, au nom du journalisme (bien sûr…) j’ai jeté un coup d’œil, et grâce à l’algorithme complet, aux créateurs intelligents et aux mèmes sans fin, je suis coincé dans un flux de vidéo qui ne finit jamais. Déjà.

TikTok est la publicité ultime pour Apple

TikTok se concentre sur l’utilisateur, l’algorithme vous ciblant avec un contenu qu’il pense / sait que vous aimerez d’une manière effrayante. Vous avez passé du temps à regarder un type de clip? En voici des centaines d’autres. Votre flux « Pour votre page », un flux de vidéos créées par des utilisateurs que vous ne suivez pas nécessairement, s’adapte presque en temps réel à toutes les préférences que vous affichez. Quelle que soit la partie de l’application dans laquelle vous vous trouvez, une chose reste la constante: les produits Apple.

TikTok est, très franchement, l’une des meilleures publicités pour Apple. Qu’il s’agisse d’adolescentes parlant dans leurs miroirs tenant un iPhone ou d’un influenceur parlant dans le micro de leur EarPod (ce sont les deux…), d’innombrables vidéos sur la plate-forme montrent des produits Apple. Sans parler de ceux qui sont fabriqués à l’aide d’un iPhone que vous ne voyez pas. En outre, il existe des utilisateurs dédiés à la création de vidéos sur Apple et de conseils techniques.

Utilisez les produits Apple pour créer… n’importe quoi

Bien sûr, comme pour de nombreuses plates-formes de médias sociaux, TikTok pose des problèmes de sécurité. Le flux hautement efficace que j’ai mentionné fait sûrement grimacer ceux qui travaillent sur la protection de la vie privée pour les utilisateurs d’Apple. Malgré cela, TikTok contribue à renforcer le message bien établi selon lequel les produits Apple sont souhaitables pour les utilisateurs d’un groupe démographique clé. Peut-être plus important encore, cela montre comment avec juste un iPhone, des EarPods ou des AirPods, vous pouvez créer… enfin, tout ce que vous voulez, et le faire voir par des millions de personnes. Une publicité Apple «Shot on iPhone» ne pourrait guère faire un meilleur travail.