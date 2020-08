TikTok a intenté aujourd’hui une action en justice contre l’administration Trump au sujet de son décret qui stipule que l’entreprise doit être vendue ou interdite.

Dans un communiqué de presse annonçant le costume, TikTok a déclaré:

Nous sommes totalement en désaccord avec la position de l’Administration selon laquelle TikTok est une menace pour la sécurité nationale et nous avons déjà formulé ces objections. Le moment est venu pour nous d’agir. Nous ne prenons pas les poursuites contre le gouvernement à la légère, mais nous estimons que nous n’avons d’autre choix que de prendre des mesures pour protéger nos droits et les droits de notre communauté et de nos employés.

TikTok fait valoir que les plaintes américaines relatives à la sécurité nationale sont sans fondement, notant qu’elle a « pris des mesures extraordinaires pour protéger la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs américains de TikTok, notamment en demandant à TikTok de stocker ces données en dehors de la Chine (aux États-Unis et à Singapour). et en érigeant des barrières logicielles qui aident à garantir que TikTok stocke ses données utilisateur aux États-Unis séparément des données utilisateur d’autres produits ByteDance. » La société allègue également que le gouvernement américain n’a fait aucun effort sérieux pour s’engager avec les preuves qu’il a présentées montrant toutes ces garanties.

En évoquant ses relations avec le Comité des investissements étrangers aux États-Unis, ce qui a conduit l’organisme à déclarer qu’il avait « identifié les risques pour la sécurité nationale découlant de l’opération et qu’il n’avait pas identifié de mesures d’atténuation qui permettraient de remédier à ces risques », TikTok rétorque que malgré « des efforts répétés et des propositions concrètes pour atténuer les problèmes de sécurité nationale, le dossier de l’agence montre que le CFIUS a refusé à plusieurs reprises de s’engager avec ByteDance et son avocat au sujet des préoccupations du CFIUS ».

Quant au décret lui-même, TikTok fait valoir qu’il a été expulsé sans procédure régulière et a refusé à l’entreprise la capacité de se défendre contre les accusations portées contre elle.

La société note également qu’elle est gérée par des Américains basés géographiquement en Amérique et qu’elle est donc soumise à la loi américaine et non chinoise. Il affirme avoir agi ainsi pour «démontrer son engagement à servir le marché américain».

Le billet de blog continue:

Pour être clair, nous préférons de loin un dialogue constructif au contentieux. Mais avec le décret qui menace d’interdire nos opérations aux États-Unis – éliminant la création de 10000 emplois américains et nuisant irrémédiablement aux millions d’Américains qui se tournent vers cette application pour se divertir, se connecter et vivre légitimement qui sont vitaux en particulier pendant la pandémie – nous n’avons tout simplement pas le choix.

Les entreprises de technologie américaines, notamment Microsoft, Twitter et Oracle, ont été considérées comme des prétendants à l’entreprise, mais le procès indique clairement que TikTok a l’intention de se lever et de se battre. Les employés de TikTok intenteront également une action en justice contre l’administration, arguant que le décret ne respecte pas non plus la procédure régulière.

TikTok « smash and grab » ne sera pas pris en position couchée, selon les médias d’État chinois

