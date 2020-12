Les télévisions se sont très bien adaptées à l’époque. Une connexion Internet est indispensable pour tous les appareils électroniques, en particulier ceux qui peuvent être utilisés pour les loisirs. Et c’est là qu’interviennent toutes les boutiques d’applications qui mettent à votre disposition tout le contenu multimédia que vous pouvez imaginer. Les grands développeurs ne laissent pas un appareil intact et en Chine, ils ne veulent pas être laissés pour compte lorsqu’ils apprennent que TikTok aura une application pour les téléviseurs intelligents.

TikTok sur grand écran

S’il y a une application qui a mis en évidence cette quarantaine, c’est bien TikTok. Les défis de danse ont été et continuent d’être les plus suivis par les jeunes. Il s’agit du large public de l’application, mais pour beaucoup, l’écran de leur téléphone mobile peut être trop petit pour voir tout le contenu que l’application a à offrir au monde. Et qu’est-ce qui est plus grand que l’écran mobile? l’écran de l’ordinateur est une possibilité, mais la grande nouvelle est que TikTok aura une application dédiée aux téléviseurs intelligents.

C’est un curieux mouvement de l’application de ByteDance, puisque c’est au niveau d’autres applis comme YouTube ou Twitch qui se trouvent nativement dans les stores de certaines télévisions. Et nous disons cela parce que l’important est qu’il soit disponible pour les utilisateurs qui possèdent un téléviseur Samsung et sont au Royaume-Uni. On ne sait pas encore si les projets de la société chinoise sont de proposer l’application à d’autres marques et de l’étendre à d’autres pays.

Lire uniquement du contenu

Selon ce que l’entreprise a, l’application TikTok pour les téléviseurs intelligents Samsung c’est simplement reproductif. Vous ne pouvez pas générer de contenu et le télécharger à partir de votre téléviseur, mais vous pouvez consulter les nouvelles vidéos des chaînes que vous suivez ou celles suggérées par l’application elle-même. Cela facilite également le processus de visualisation grâce aux catégories parmi lesquelles vous pouvez choisir pour ne voir que le contenu qui leur est associé.

Comme nous le disons, pour beaucoup, cela peut être une application très confortable, mais la vérité est que seuls quelques-uns y auront accès. C’est du moins pour le moment, nous devons donc attendre le prochain mouvement de la firme chinoise.