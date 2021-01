Les réseaux sociaux vous permettent de faire des publications pour que tout le monde, ou simplement vos followers, puisse les voir, les commenter ou même indiquer s’ils les aiment ou non. Cependant, Instagram a une fonction qui permet à une personne influente, une personne célèbre, une célébrité, un politicien, etc. communiquer de manière plus directe et réelle avec vos followers ou fans. Nous nous référons à la fonction de questions et réponses.

Eh bien, maintenant, tout indique que le réseau populaire TikTok testerait également sa fonction de question et de réponse particulière. Grâce à une publication sur Twitter, il était possible de voir comment cette nouvelle fonctionnalité fonctionnerait dans le célèbre réseau de courtes vidéos.

TikTok commence à tester sa nouvelle fonctionnalité Q&R

Dans les captures d’écran, vous pouvez voir comment une icône apparaîtra en rouge avec un point d’interrogation et une icône de chat avec le texte des questions et réponses qui permet d’ajouter un bouton dédié à cette fonction au profil utilisateur sur TikTok. Mais en plus, ce bouton apparaîtrait également sur le section commentaire d’une vidéo. De cette façon, lorsque quelqu’un pose une question, il sera possible d’y répondre par vidéo ou par texte. Bien sûr, chacun décidera à quelles questions répondre et comment le faire.

Tout indique que le bouton question et réponse apparaîtra à la fois dans la vidéo publiée et dans celles contenu en direct via TikTok. A partir des images filtrées, il ne semble pas qu’il y ait une limite de questions qu’un utilisateur puisse recevoir, même s’il est probable qu’elle devra être établie dans le futur en fonction de l’acceptation de cette nouvelle fonctionnalité.

Par conséquent, ce nouveau bouton de question et réponse sera disponible dans le profil d’un utilisateur, dans la section commentaires d’une vidéo ou dans des vidéos en direct. Pour le moment, ce n’est que dans les tests et seuls certains auraient reçu cette fonction Utilisateurs de TikTok avec plus de 10000 abonnés dans le monde.

Maintenant, comme d’habitude après ces fuites, dans les semaines à venir, le calendrier de déploiement de cette fonction pourrait être annoncé et qu’elle sera progressivement disponible pour tous les utilisateurs et dans n’importe quel coin du monde. Que pensez-vous de la nouvelle fonction question / réponse proposée par TikTok?. En particulier, je pense qu’il devrait y avoir une sorte de modération ou de limite de questions, y compris que chaque personne puisse activer ou désactiver le bouton à un certain moment pour éviter de recevoir un barrage de questions auxquelles il est impossible de répondre.