L’été a apporté des résultats importants pour TIM. Dans le domaine commercial, l’opérateur téléphonique national a choisi d’adopter une stratégie très agressive pour contrer la rivalité des principaux opérateurs tels que WindTre, Vodafone et Iliad.

TIM et l’offre renouvelée avec de nouveaux seuils de consommation pour les jeunes

Un secteur stratégique pour TIM est celui des jeunes et des jeunes. Après le lancement par WindTre de son offre Young, TIM répond avec une version entièrement renouvelée de son classique Young rechargeable. Le nom du nouveau tarif est Édition jeune étudiant.

Les clients de moins de 25 ans qui choisissent d’activer l’édition Young Student ont à leur disposition des seuils de consommation illimités pour les appels vers tous les numéros fixes et mobiles et les SMS vers tous les utilisateurs nationaux. En même temps, ils sont présents 40 Giga pour la connexion Internet.

Le coût de l’offre sera 9,99 euros chaque mois pour les clients qui choisissent la méthode de facturation via la recharge automatique. Lors de l’activation de l’offre, un coût minimum de 25 euros est requis. Le coût comprend 20 euros utiles comme crédit résiduel, tandis que le premier mois de l’édition jeune étudiant sera totalement gratuit.

Parmi les services supplémentaires mis à la disposition de la promotion Young Student Edition, il est possible d’inclure une connexion Internet gratuite et illimitée à toutes les plateformes social et chat. Même les applications pour le travail intelligent et l’enseignement en ligne ne prévoient pas de consommation sur les seuils Internet. Il en va de même pour les services de streaming musical, y compris aussi TIMmusic Platinum.