Tim Cook réduit le nombre de notifications sur son iPhone

Pouvez-vous imaginer Tim Cook regardant avec lassitude l’écran de son iPhone? Oui, je sais, je sais que cela semble malveillant, et que compte tenu des circonstances pour lesquelles cela a pu arriver, cela se serait passé exactement de la même manière si, au lieu d’un iPhone, il avait utilisé un Samsung Galaxy S, un Google Pixel ou tout autre smartphone . Mais, bien sûr, nous parlons du PDG d’Apple, il serait donc étrange de l’imaginer dans son quotidien avec un téléphone qui n’est pas un iPhone.

Alors, je reviens sur ce que je disais, et c’est qu’au début, c’est un peu étrange d’imaginer Tim Cook regardant son téléphone avec un visage ennuyé ou fatigué, mais en réalité c’est quelque chose qui a dû arriver plus de fois qu’on ne le pense , car comme Business Insider le dit aujourd’hui, le senior manager vous avez été obligé de réduire le nombre de notifications que vous recevez sur votre téléphone ou, du moins, la manière dont ils sont portés à votre attention.

Bien qu’il n’ait pas indiqué le nombre précis d’heures qu’il consacrait chaque jour à ces notifications (qui, dans son cas, il faut comprendre qu’il ne serait pas précisément peu nombreux), il affirme qu’il s’agissait d’un montant très élevé. Et le pire, et c’est pourquoi cela me semble si intéressant, c’est que son estimation du temps qu’il a passé au téléphone était très différente de la réalité. Vous vous appelez Tim Cook, Alberto García ou David Salces, sous-estimer le temps que nous passons sur les téléphones portables est le plus courant et, par conséquent, quelque chose que nous devons quantifier pour faire les ajustements nécessaires.

Tel est le cas de Tim Cook qui, voyant cette circonstance, a décidé de faire les ajustements nécessaires pour rendre son téléphone moins «absorbant», et être en mesure de consacrer une partie de ce temps à de nombreuses autres fins. Un message qu’il renforce en affirmant que l’objectif d’Apple n’est pas que ses utilisateurs passent plus de temps à utiliser leurs appareils et que son modèle économique n’est pas configuré pour bénéficier des clics sur leurs téléphones. «Nous ne voulons pas que les gens utilisent trop nos produits», a déclaré Cook. “Nous voulons les créer de manière à ce que les gens en profitent au maximum en peu de temps pour se libérer de faire ce qu’ils veulent faire.”

Que même un manager comme Tim Cook signale un vice de bonne utilisation de ce type d’appareil, me semble un signe clair que il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas combien de temps il faut pour «voler» un smartphone. iOS dispose d’un outil qui génère des rapports hebdomadaires sur l’utilisation du téléphone, un complément très utile et auquel je pense qu’il serait préférable pour nous tous d’y jeter un œil de temps en temps.