À une époque où les gens se sentent plus déconnectés que jamais, Tinder lance une fonctionnalité majeure pour aider les utilisateurs à se connecter et à faire correspondre davantage à un niveau plus profond – Swipe Nights est maintenant disponible pour tous les utilisateurs du monde entier.

Lancé à l’origine aux États-Unis l’année dernière, Swipe Nights est un événement interactif au sein de Tinder où les utilisateurs doivent prendre plusieurs décisions qui affectent le résultat de l’histoire. De plus, ces choix ont également un impact sur les personnes avec lesquelles ils correspondent à mesure que des informations supplémentaires sur l’autre personne deviennent disponibles.

Lorsque le verrouillage mondial a commencé, Tinder a connu une augmentation de son utilisation dans le monde, avec 32% de balayages supplémentaires enregistrés en Inde. Dans l’espoir d’aider les gens, il a ajouté des fonctionnalités telles que Passport gratuit pour rencontrer des gens dans le monde entier et Swipe Nights pour faciliter leurs conversations. «Nous sommes déterminés à stimuler l’innovation sur Tinder qui crée davantage de moyens de rassembler nos membres, de les divertir et de les aider à rencontrer et à connaître de nouvelles personnes», a déclaré Jim Lanzone, PDG de Tinder.

La fonctionnalité devait initialement devenir mondiale en mars, mais la société a décidé de la repousser jusqu’en septembre et de répondre aux besoins les plus importants des gens dans la nouvelle normalité.

Comment fonctionne Swipe Nights?



(Crédit d’image: Tinder)

Swipe Nights est comme un jeu interactif où vous êtes le protagoniste qui suit un groupe d’amis. Au fur et à mesure que l’histoire avance, vous découvrez qu’un astéroïde est sur le point de frapper la Terre dans environ trois heures. A chaque jonction, l’utilisateur devra faire des choix qui affectent l’issue de l’événement et ses chances de survie. Au fur et à mesure qu’ils sont confrontés à plus de dilemmes, les décisions clés prises seront ajoutées à leur profil pour servir de motifs d’appariement et de briser la glace. Vous n’aurez qu’environ 7 secondes pour prendre une décision, qui en dira plus sur vos principes fondamentaux, votre sens de l’humour, votre combat ou votre fuite, vos choix musicaux, etc.

Toute l’expérience est basée sur des balayages pour se sentir plus familier. L’événement est divisé en trois épisodes d’environ 10 minutes chacun. Swipe Nights sera disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux en Inde, le week-end à partir de 10 h le samedi jusqu’à minuit le dimanche. Le premier épisode sera disponible le 12 septembre, les deux suivants les 19 et 26 septembre.