Bien que la PlayStation 5 et la Xbox Series X représentent un pas en avant en termes visuels, les deux plates-formes s’appuient sur d’autres types de technologies non pas pour améliorer la section graphique, mais pour améliorer l’expérience de jeu avec des détails tels que la diminution tant attendue des temps de jeu. charge. Au-delà de ce qui est dit en termes de puissance, certains développeurs et distributeurs pensent à la nouvelle génération sous d’autres angles qui enrichissent le jeu.

Lors d’un entretien avec Gamesindustry.biz, Alex Nichiporchik, PDG de tinyBuild, la société derrière Hello Nieghbor, a parlé du potentiel qu’ils voient dans la nouvelle génération de consoles au-delà des améliorations graphiques et de l’affichage visuel. Selon le responsable, la PS5 et la Xbox Series X fournissent des environnements de développement qui ne se concentrent pas sur la puissance, mais sur les options et les outils disponibles pour en tirer parti dans différentes sections pour offrir de nouvelles et meilleures expériences en termes de mécanique et de physique.

En ce sens, le directeur de tinyBuild a souligné: “Vous pourrez faire beaucoup plus avec la mémoire, un gameplay et des structures de jeu beaucoup plus innovants. Personnellement, je suis enthousiasmé par l’IA et la physique, et ce que nous pouvons y faire. Les graphismes ils sont assez bons depuis des années: mais cette «sensation de jeu» fait partie de la prochaine génération et nous nous y habituerons assez rapidement. “

Quelle est votre opinion à ce sujet? Les développeurs parieront-ils sur l’innovation de la mécanique et d’autres sections et pas seulement sur les graphismes?

Dites-nous dans les commentaires et restez ici à LEVEL UP.

