Bien que dans d’autres pays les vacances de Noël se terminent officiellement dès que le Nouvel An passe, en Espagne, nous avons encore les Rois Mages et autre chose, une sorte de seconde chance si dans le tirage au sort du Gordo de Navidad vous n’avez rien eu: Le tirage extraordinaire de l’enfant.

Quiconque en possède un dixième peut aspirer à gagner une partie des 700 millions d’euros qui seront mis en jeu. Le tirage au sort débutera aujourd’hui 6 janvier à 12 h. Et si pour une raison quelconque vous n’allez pas être chez vous pour le suivre et / ou devant un téléviseur, il est préférable d’utiliser votre smartphone ou votre PC pour suivre l’émission en direct sur l’un de ces sites:

Voir et entendre le Tirage extraordinaire d’El Niño 2021

RTVE.es

La télévision espagnole est en charge de la diffusion du tirage de Noël et du tirage des enfants en direct sur La1 de TVE chaque année. Mais si nous n’avons pas de télé à portée de main, il est préférable de regarder l’événement en streaming sur son site officiel pour ne manquer aucun détail. Ou nous pouvons également supprimer l’application A la Carta et suivre la diffusion sur le mobile.

Le pays

Comme pour d’autres événements tels que les élections ou la loterie de Noël, le site du journal El País dispose d’une section dédiée pour voir en direct le tirage au sort El Niño 2021.

Chaîne Ser

Autre alternative, on peut le suivre en direct à la radio, sur le web en streaming et via l’application pour smartphones.

Amazon Alexa

L’assistant AI d’Amazon pour ses haut-parleurs intelligents peut également vous aider avec la loterie, car avec cette compétence Ma loterie, vous pouvez vérifier les résultats des tirages de loterie en Espagne. Vous pourrez consulter en temps réel la Loterie Nationale, La Bonoloto, El Gordo, La Primitiva et les Euromillions du jour. Vous pourrez également consulter les tombolas de Noël telles que la tombola de Noël extraordinaire, ou la tombola extraordinaire pour enfants.

Ça oui: N’essayez pas de tromper Alexa en lui faisant prédire les numéros gagnants, cela ne vous fatiguera pas, et sinon, vérifiez par vous-même avec l’exemple suivant: “Alexa, demande à ma loterie quel sera le numéro gagnant de la Primitiva de demain”.

Les prix du tirage au sort de la loterie extraordinaire El Niño 2021

Pour cette 2021, l’émission au tirage au sort de l’Enfant s’élève à 50 séries de 100 000 billets chacune, au prix de 200 euros par billet, divisées en dixièmes de 20 euros. L’émission totale est de 1 000 millions d’euros, 70% de l’émission en prix. La tombola a trois grands prix:

UNE premier prix qui distribuera 90 millions euros (2 millions d’euros par série) A deuxième prix de 33 750 000 euros (750000 euros par série) A troisième prix de 11.250.000 euros (250000 euros par série)

En plus, deux extractions à quatre chiffres (70 000 euros, 3 500 euros par série); 14 à trois chiffres (1,4 million d’euros, 1000 euros par série), et cinq extractions à deux chiffres (2 millions d’euros, 400 euros par série). Ils reçoivent également un prix:

le approximations (numéros avant et après) à Premier prix (12 000 euros par série) et Deuxième prix (6100 euros par série) Les chiffres qui match dans les trois premiers chiffres avec les trois plus gros prix (1000 euros par série) Billets dont les trois derniers chiffres correspondent aux deux premiers prixLes billets dont les deux derniers chiffres correspondent au premier prix (1000 euros par série).

Il y a aussi deux extractions à quatre chiffres (70 000 euros, 3 500 euros par série); 14 à trois chiffres (1,4 million d’euros, 1000 euros par série), et deux chiffres cinq (2 millions d’euros, 400 euros par série). Enfin il y a un remboursement de 200 euros par série pour les billets dont le dernier chiffre coïncide avec le premier prix de la Lotería del Niño, et deux retraits spéciaux également de 200 euros pour les billets dont le dernier chiffre est égal à celui obtenu au premier et au deuxième tirage spécial d’un chiffre.

En résumé:

1er prix: 2 000 000 €2e prix: 750 000 €3e prix: 250 000 €Numéros dont les 3 derniers chiffres correspond à l’une des 12 extractions spéciales à 3 chiffres: 1 000€Numéros dont les 2 derniers chiffres correspond à l’une des 6 extractions à 2 chiffres: 400€Numéros avant et après du premier prix: 12 000€Numéros avant et après à celui qui obtient le deuxième prix: 6 100€Cent numéros restants du premier prix: 1 000€Cent numéros restants du deuxième prix: 1 000€Numéros dont les trois derniers chiffres égaler le premier prix: 1 000€Numéros dont les trois derniers chiffres correspondre au deuxième prix: 1 000€Numéros dont les deux derniers chiffres égaler le prix en premier: 1 000€Remboursements: 200 €: Numéros dont le dernier chiffre est égal au premier prix; numéros dont le dernier chiffre est égal au premier tirage spécial d’une figure; et les nombres dont le dernier chiffre est égal à celui du deuxième tirage spécial Un chiffre.