The Last of Us: Part II se distingue sous de nombreux aspects, l’un d’eux dans sa section audio, qui génère l’atmosphère de tension et de drame qui couvre le jeu. Évidemment, les responsables peuvent se vanter de leur réalisation et sont sans aucun doute une garantie pour les projets futurs. En ce sens, ceux qui attendent la suite de God of War seront heureux de savoir que l’un d’entre eux a été intégré dans le développement de ce nouveau titre SIE Santa Monica.

Selon les informations de GamesRadar, Beau Anthony Jimenez, concepteur audio qui a participé à The Last of Us: Part II, a rejoint le développement de God of War: Ragnarok, l’un des titres les plus attendus par les joueurs PlayStation et dont On s’attend à ce qu’il répète l’exploit du premier titre remporté par GOTY 2018. En ce sens, c’est le même créateur qui s’est chargé de rendre officielle son arrivée au nouveau projet God of War via son compte Twitter.

Plus que ravi d’annoncer que j’ai rejoint l’équipe @PlayStation Sound! ♥ ️ Honoré de contribuer à la tradition de PlayStation de faire avancer l’industrie avec des expériences emblématiques … à commencer par le prochain titre de God of War! pic.twitter.com/RsOqQKzZgy – Beau Anthony Jimenez (@thebeauanthony) 12 janvier 2021

S’il y a le moindre doute sur le talent de Beau Anthony Jimenez, il suffit de connaître les projets les plus récents dans lesquels il a été impliqué, qui ont une grande section audio: The Last of Us: Part II, Uncharted: The Lost Legacy et Ori et la forêt aveugle.

