Capturer des pokémons, c’est bien, mais si vous aimez plus les chiens, il y a une application pour cela. C’est quelque chose comme ça comme un Pokémon Go pour chiens, mais sans réalité augmentée, des niveaux, des évolutions ou quelque chose de compliqué: vous prenez des photos d’un chien et l’ajoutez au catalogue.

Todogs est un curieux application de collecte de chien qui double les fonctions d’une application pour identifier les races de chiens à l’aide de la caméra mobile, ayant dans sa base de données plus d’une centaine de races de chiens.

Prenez une photo du chien

Si vous aimez les chiens, vous avez maintenant un moyen de cataloguer toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue: avec l’application Todogs. C’est une application simple avec une utilisation très spécifique: identifier les chiens et gardez une trace des courses que vous avez traversées jusque-là.

L’application utilise l’apprentissage automatique Tensorflow pour détecter lorsque vous pointez l’appareil photo sur un chien. Si tel est le cas, une icône s’affiche en haut de la fenêtre et le bouton pour prendre une photo est activé. Ce faisant, vous pouvez voir de quelle race de chien il s’agit et quelques informations sur la race, telles que le poids et la taille typiques ou les caractéristiques qui ressortent de cette race.

En plus d’identifier la race, si vous créez un compte et vous connectez, l’application garder une trace des courses que vous avez «capturées» jusque-là dans votre propre poke-dex, bestiaire, catalogue ou comme vous préférez l’appeler. Selon son créateur, l’application peut reconnaître environ 117 races de chiens différentes.

L’application est un peu verte – c’est la version 0.1.5 Et il semble y avoir des bugs dans certains cas – même si c’est toujours une façon amusante d’avoir une bonne excuse pour se rapprocher des chiens que vous voyez dans la rue, ce qui ne fait jamais de mal. Son téléchargement est gratuit, depuis Google Play.

Todogs

