My Hero Academia: la pensée de Todoroki

My Hero Academia est un anime avec un style authentique, un dessin au trait très proéminent et des couleurs très frappantes. Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles il a également attiré l’attention du monde entier. De plus, chacun des personnages a conceptions, compétences et personnalités très différentes, et cela le rend encore plus cool.

L’un des plus aimés est Todoroki, fils d’Endeavour, quelqu’un avec un conception très particulière des cheveux et des yeux. Cependant, cette fois, nous avons l’occasion de voir ce personnage dans d’autres styles d’art grâce à un artiste YouTube nommé Youssouf Errougua. Ensuite, nous vous laissons la vidéo complète des dessins.

L’artiste a créé Todoroki dans les styles artistiques de My Hero Academia, Dragon Ball, Seven Deadly Sins, Naruto, One Piece, Bleach, Mob Psycho 100, JoJo’s Bizarre Adventure et Hunter × Hunter. La vérité est que chacun des modèles a beaucoup de sens et répond à toutes les caractéristiques de l’anime que vous avez proposé. Vous pouvez également voir All Might dessiné comme dans un autre anime.

