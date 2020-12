Tom Cruise est l’une des plus grandes stars d’Hollywood et sa prochaine première franchise de Mission impossible l’un des plus attendus. En raison de diverses circonstances, la poursuite du tournage du nouvel opus a coïncidé avec la partie la plus difficile de la pandémie, et certains comportements sur le plateau dus aux mesures anti-Covid-19 n’ont pas du tout aimé l’acteur.

Dans une fuite audio, Tom Cruise a explosé contre le personnel de tournage pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité sanitaire pour empêcher la propagation du virus. Dans l’audio, qui circule déjà partout sur Internet et qui alimente Twitter, vous pouvez entendre une croisière extrêmement ennuyeux pour le comportement du personnel.

Tom Cruise explose contre l’équipe de tournage

L’audio divulgué par The Sun, et confirmé plus tard par diverses sources, est lié à plusieurs épisodes sur le plateau de tournage dans lesquels diverses mesures anti-Covid-19 ont été violées. qui a fait exploser Tom Cruise.

En particulier, l’acteur semble être devenu furieux après avoir vu deux membres du personnel ensemble devant un ordinateur, violant une règle sur le plateau qui oblige les gens à garder une distance d’au moins 2 mètres:

Tom Cruise n’a pas l’air heureux pic.twitter.com/wiREiK3XYh – N17 Pete (@ PeteJColeman007) 15 décembre 2020

La fuite audio de Cruise est destinée à environ 50 membres du personnel de la production Warner Bros.à Leavesden, au nord-ouest de Londres, selon The Sun. Diverses sources soulignent que l’acteur porte un masque sur le plateau et est tout à fait déterminé à se conformer à la réglementation anti-Covid-19.

Je ne veux plus jamais le revoir! Jamais! Et si tu ne le fais pas [cumplir las normas], tu es licencié! – Tom Cruise sur l’incident

Tout cela vise à garantir que l’équipe principale du film et le reste du personnel de tournage fassent un effort pour éviter de nouveaux retards de tournage, qui déjà a été retardé plusieurs fois En raison de la pandémie et de Covid-19, quelque chose que la plupart des films et séries qui devaient être tournés dans cet étrange 2020 souffrent pour le cinéma.

