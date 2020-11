Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 15h39

Avec le tournage du film Uncharted dans le passé, Tom Holland travaille déjà sur Spider-man 3. Maintenant, même si pour le moment nous n’avons pas d’informations officielles sur cette bande, Aujourd’hui, l’acteur en charge de donner vie à Peter Parker a partagé une photo de l’ensemble des enregistrements.

À travers son compte Instagram, Holland nous a laissé voir à quoi il ressemblait dans son costume pour le nouveau film. De la même forme, Les vêtements de Spider-Man semblent être les mêmes que ceux qu’il portait à la fin de Far From Home, il est donc possible que cet aperçu soit issu des premières scènes du film.

De même, l’acteur nous rappelle qu’il est important de porter un masque en ces temps. Même un héros masqué doit se protéger. Comme nous l’avons déjà mentionné, pour le moment, il n’y a aucune information officielle sur l’histoire de la bande, mais des rumeurs indiquent qu’il s’agira d’une adaptation en direct de Into the Spider-Verse. Nous espérons avoir des informations officielles dès que possible. En attendant, vous pouvez consulter notre critique et notre critique vidéo de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ici.

Via: Tom Holland

