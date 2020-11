Tomb Raider Reloaded arrive en 2021

Square Enix a surpris aujourd’hui en annonçant Tomb Raider rechargé, un nouveau jeu pour les appareils mobiles ce qui signifiera le retour de Lara Croft après Shadow of the Tomb Raider, la fin de la trilogie qui a débuté par un redémarrage réussi. Reloaded est un jeu d’action d’arcade gratuit créé par Emerald City Games et publié par Square Enix London Mobile pour lequel aucun détail n’a été offert au-delà de sa bande-annonce. Il sera présenté tout au long de la année 2021.

Quand Lara Croft reviendra-t-elle sur les consoles?

À ce jour, on ne sait absolument pas quand Lara Croft reviendra avec un nouveau jeu vidéo pour consoles. Cependant, la sortie de Marvel’s Avengers en septembre dernier a révélé un retour plus que possible et proche. Le jeu développé par Crystal Dynamics, comme la trilogie, avait des références à TR12 dans son code, faisant référence au douzième jeu de la saga principale. De même, le code du jeu faisait également référence à Lara avec différentes animations et conceptions. Cependant, il est maintenant clair que l’archéologue retournera d’abord au mobile.