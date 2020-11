Lara Croft devrait avoir 24 ans en 2020, même si dans ses jeux son âge a évolué selon les besoins du scénario. L’archéologue et aventurier le plus célèbre du monde des jeux vidéo vu le jour pour la première fois en 1996 et depuis lors, il a récupéré des trésors, résolu des énigmes et vaincu tous les ennemis qui se sont présentés à lui dans une multitude de titres pour toutes les plateformes connues.

Sa dernière étape sur les téléphones portables remonte en fait à cinq ans. Le 27 août 2015, “ Lara Croft GO ” est arrivé (Guardians of Light viendrait plus tard sur tous les Android, mais ce n’était pas nouveau), le premier jeu sans le nom de la saga originale et une suite possible n’a plus jamais été entendue. Maintenant, cependant, il semble que l’archéologue se prépare à revenir aux téléphones portables avec un changement esthétique important pour jouer dans ‘Tomb Raider rechargé ‘.

Tournage en free-to-play avec Lara

Comme nous le disons, la dernière apparition mobile de Lara remonte à 2015 avec “ Tomb Raider GO ” et deux ans se sont écoulés depuis sa dernière étape sur PC et consoles de bureau avec “ Shadow of the Tomb Raider ”. Mais le personnage prépare une réapparition dont on ne sait toujours pas plus que le nom et l’apparence, ce qui nous introduit à une Lara Croft très changée.

Avec ‘Tomb Raider Reloaded’ (pour ne pas confondre Lara avec Neo, choisi), Emerald City Games ramènera l’héroïne sur mobile et changera un peu le look, du moins en termes de style. La nouvelle Lara Croft a un look très comique ou cartoonLaissez chacun appliquer le style qui lui convient le mieux.

D’après ce que l’on voit peu dans la bande-annonce qui anticipe son arrivée, ‘Reloaded’ semble nous offrir un titre d’arcade gratuit, nous aurons donc, oui ou oui, des achats à l’intérieur. On ne sait pas dans quelle mesure la facette de résolution d’énigmes de Lara disparaîtra, mais tout indique qu’elle ne sera pas présente dans ‘Reloaded’. Le jeu sortira en 2021, et jusqu’à présent, nous pouvons le lire. Non pas parce qu’ils ne nous laisseront pas faire, mais parce que rien d’autre n’est connu.

Via | Sirop mobile

