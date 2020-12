Oeil de faucon, l’une des séries les plus attendues sur Disney Plus, a commencé le tournage hier à New York. Au fil des jours, nous avons eu accès à plus d’informations sur la production, mais le rapport d’aujourd’hui est peut-être le plus important de tous. Selon Variety, contenu original de Marvel Studios a ajouté six nouveaux acteurs à son casting: Vera Farmiga, Tony Dalton, Florence Pugh, Fra Fee, Alaqua Cox et Zahn McClarnon.

Vera farmiga, toujours selon les informations de Variety, donnera vie à Eleanor Bishop, La mère de Kate Bishop. Et depuis que nous avons mentionné l’héroïne, hier on a appris que Hailee Steinfeld, qui joue également dans Dickinson, la série exclusive Apple TV +, sera chargé de représenter ledit personnage. En fait, les premières photos de Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop sur le plateau ont été divulguées hier.

Jeremy Renner et Hailee Steinfeld sur le tournage de #Hawkeye 02/12/2020 pic.twitter.com/6gFGR4HZGt – XRealm Matthews (@CreamOrScream) 2 décembre 2020

Pour sa part, Tony Dalton pour jouer Jacques Duquesne. L’acteur américano-mexicain est connu pour s’être mis aux pieds de Lalo Salamanca dans Better Call Saul, la célèbre série AMC. Cependant, nous l’avons déjà vu participer à des productions latines telles que Los simuladores, La dictatadura Perfecto et Sr. Ávila, entre autres. Cependant, dans le monde, la plupart le localiseront pour son rôle acclamé dans «l’univers» de Breaking Bad.

Florence Pugh, Yelena Belova dans Black Widow, est un autre des grands ajouts de Hawkeye.

Si vous êtes fan de l’univers Marvel, vous en avez sûrement déjà entendu parler Florence Pugh. Les Britanniques seront Yelena Belova dans Black Widow, un long métrage reporté au 7 mai 2021 en raison de la pandémie. Ce sera dans cette production que nous la verrons pour la première fois dans un film Marvel accompagnant Scarlett Johansson. Nous savons maintenant qu’il sera également présent à Hawkeye avec le même rôle.

Pour finir le reste des rôles annoncés par Variety, Alaqua Cox donnera vie à Chassèrent (Maya Lopez), Zahn McClarnon à Guillaume Lopez et frais de Fra à Kazi (Kazimierz Kazimierczak). Comme vous pouvez le voir, Marvel souhaite introduire un grand nombre de personnages dans son univers à travers la série Disney Plus. De plus, c’est un fait qu’il y aura une connexion entre le contenu de la plateforme susmentionnée et les productions qui atteindront le grand écran.