le retour de tony stark la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel n’est pas entièrement définie. Alors que certains pensent qu’Iron Man reviendrait grâce au multivers, d’autres pensent que aurait un intérêt dans Black Widow.

Un rapport de la fin de 2019 mentionnait que Stark reviendrait dans la préquelle qui traite de l’histoire de Natasha Romanoff. Geoff Bouncher, le journaliste chevronné de Deadline, a mentionné que Robert Downey Jr jouerait le personnage populaire, bien que les rapports les plus récents indiquent le contraire.

Selon Amit Chaudhari, un artiste VFX qui divulgue souvent les détails des films Marvel, Sony et Netflix, Tony Stark n’apparaîtrait pas dans Black Widow. Selon des sources proches du film, Downey Jr. n’aura pas de camée, comme mentionné dans un tweet.

J’ai eu plus de confirmations sur l’absence de Tony Stark du film #BlackWidow. Une autre source impliquée dans le film a dit la même chose, qu’il n’y a pas de camée dans le film. C’est vraiment douteux. Je ne sais pas si tous ces officiels essaient de le cacher ou non.

Chaudhari assure que il n’y aura pas de scènes avec Tony Stark, comme indiqué dans le rapport Deadline il y a plus d’un an. Bien que la présence de Stark dans Black Widow ait du sens, Disney et Marvel sauveront probablement le retour de Robert Downey Jr pour plus tard.

Robert Downey Jr. / Tony Stark est le visage de l’univers cinématographique Marvel

L’acteur est le visage de l’univers cinématographique Marvel depuis 2008, date à laquelle il a fait ses débuts dans Iron Man. Deux ans plus tard dans une suite dirigée par Jon Favreau, Tony Stark a fait équipe avec Natasha Romanoff, un agent infiltré du SHIELD qui a inauguré Scarlett Johansson dans son rôle de Black Widow.

Après Avengers: Endgame, les deux personnages étaient hors de la ligne MCU après la fin tragique. Alors que Scarlett Johansson reviendra dans une préquelle, l’implication de Downey Jr. reste en suspens. Certains suggèrent que l’acteur reviendra sous forme de flashbacks dans les films à venir, tandis que d’autres disent que ce sera grâce au multivers.

Ils trouvent des preuves que Tony Stark est toujours en vie après “ Avengers: Endgame ”

L’idée de un Iron Man qui appartient à un autre univers n’est pas hors de l’équation, après tout Doctor Strange et le multivers de la folie toucheront cet événement. Un autre film qui cherche à exploiter le multivers est Spider-Man 3 avec Tom Holland, alors que Disney clôture les négociations avec Tobey Maguire et Andrew Garfield pour les ramener dans leurs rôles respectifs.

Bien que le retour de Tony Stark sous forme de flashbacks ou de camées soit probable, il faudrait attendre de le voir dans sa facette d’Iron Man.Le super-héros reviendrait en forme jusqu’à Secret Wars, le film dont la rumeur comprend Fantastic 4 et dont il est dit-il, ce serait plus ambitieux que Avengers: Endgame.