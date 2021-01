Après l’issue tragique de Avengers: Fin de partie, certains fans se demandent s’ils reverront Tony stark dans l’univers cinématographique Marvel. La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît, cependant, Marvel Studios n’est pas déterminé à laisser le super-héros populaire derrière et donne un indice sur son éventuel retour sur WandaVision.

Dans une interview avec Collider, Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, a commenté un long métrage de la prochaine série Disney Plus. WandaVision est un projet original inspiré des sitcoms du milieu du XXe siècle. Nous y verrons Wanda Maximoff et Vision vivre la vie de banlieue à Westview, dans le style des années soixante.

Selon Feige, la télévision joue un rôle important, en particulier les publicités. Le manager mentionne que ceux-ci correspondent au genre et au ton de l’époque et anticipe une référence à Tony Stark.

D’une certaine manière, il a également des significations textuelles, dont certaines sont plus claires que d’autres. Un appareil avec le logo Stark Industries et un bouton rouge bip peut signifier plus pour les personnes qui connaissent le passé de Wanda dans l’univers cinématographique Marvel.

Les commercial ils seront l’un des nombreux pièces clés que les fans essaieront de comprendre une fois que WandaVision sera diffusé sur Disney Plus.

Tony Stark et son possible retour dans l’univers cinématographique Marvel

Le retour de Tony Stark est l’une des rumeurs les plus fortes entourant Marvel Studios. Les dernières informations portent sur Coeur de pierre, la série originale de Disney Plus. Dans celui-ci, Riri Williams est une jeune fille de 15 ans qui construit une armure inspirée d’Iron Man. En apprenant, Tony Stark décide de l’aider à devenir un super-héros.

Riri Willlements est apparu dans le numéro 9 de la bande dessinée Invincible Iron Man 2016. Bien que Disney puisse adapter la série aux événements de Avengers: Fin de partie, il est presque acquis que nous verrons Tony Stark dans les premiers épisodes en tant que mentor pour Riri.

Une autre théorie est liée à multivers, en particulier avec ce que Marvel réalisera dans Spider-Man 3 et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Bien que le super-héros reviendrait sous forme de flashbacks, certains anticipent un univers parallèle où Iron Man est recruté par Reed Richards, leader des Fantastic Four.

Pour l’instant, il est trop tôt pour tirer des conclusions et l’œil sera sur WandaVision. La série faire ses débuts avec deux épisodes le 15 janvier et plus tard, il en publiera un chaque semaine jusqu’à ce qu’il atteigne neuf ans.

L’article Tony Stark reviendrait à l’univers Marvel d’une manière très spéciale dans «WandaVision» a été publié dans Hypertext.