Quand on parle de intelligence artificielle de nombreux doutes surgissent. De quoi s’agit-il exactement? Quelle est la différence entre un algorithme et l’intelligence artificielle? Cependant, il est plus facile d’expliquer ce qu’est l’intelligence artificielle avec un exemple. Et aujourd’hui, il y en a beaucoup.

Dans le passé j’ai parlé de Photos générées, un projet qui a créé plus de 100 000 visages humains à partir de l’intelligence artificielle. Mais il existe de nombreuses autres applications de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’imagerie.

Toonifier, par exemple, appliquez cette technologie à de vraies photographies les transformer en dessin animé, ou plutôt, dans un personnage animé en 3D. Le plus surprenant, c’est qu’il le fait automatiquement et en une minute.

Intelligence artificielle et animée

Toonifier fonctionne directement depuis le navigateur. Pas besoin de télécharger de logiciel sur votre ordinateur ou smartphone. Vous téléchargez une photo, indiquez un mot de passe et, après avoir cliqué sur le bouton Toonify!, vous devez attendre 60 secondes. Le résultat, une image dans le style des films d’animation par ordinateur.

Parmi les particularités de cette page, qui peut être utilisée comme simple détournement ou à usage professionnel, souligne que le processus est automatique. Vous n’avez rien d’autre à faire que de télécharger la photo. Vous obtiendrez en retour une image de haute qualité, comme vous pouvez le voir dans les exemples.

Le prix de l’outil en ligne est de 3 £ pour chaque 10 images que vous souhaitez convertir ou “toonifier”. Et l’image doit avoir une qualité d’au moins 512 x 512 pixels. Pour le reste, si vous le souhaitez, et avez les connaissances nécessaires, vous pouvez essayer le API Toonify pour l’utiliser dans vos projets personnels ou professionnels.

Un autre détail à souligner à propos de Toonify est qu’il permet modifier l’âge de la personne qui apparaît sur la photographie originale. Tout cela à partir d’une échelle qui va de -3 à 3, selon que l’on souhaite rajeunir ou vieillir l’image. Vous pouvez également retoucher le sourire suivant les mêmes paramètres. Ainsi vous obtiendrez une caricature de dessin animé par ordinateur d’âges différents et plus sérieuse ou “animée” que dans l’image originale.

Avec curiosité, Toonifier C’est un prototype, mais tout laisse penser qu’il est pleinement fonctionnel. Ses managers sont Justin Pinkney et Doron Adler, avec qui vous pouvez entrer en contact via leurs réseaux sociaux.

