Si vous êtes un fan de séries d’horreur et de suspense, voici quelques alternatives que nous savons que vous apprécierez.

Histoire d’horreur américaine Elle est considérée comme l’une des meilleures séries d’horreur de la dernière décennie. Cette série a été créée et produite par Ryan Murphy et Brad Falchuk comme une sorte de mini-série par saison où chaque saison a une intrigue différente, des personnages et des décors différents, et chacune de ces histoires est basée sur des événements réels dans une certaine mesure, cependant, chacune de ces saisons fonctionne indépendamment, donc que les saisons n’ont aucun rapport les unes avec les autres.

Actuellement AHS a 9 saisons créées dans le chaîne fx et en le catalogue Amazon Prime Video pour l’Espagne sont disponibles, pour l’instant, 7 saisons. Une dixième saison a été confirmée début 2020, mais la situation actuelle affectant toutes les industries, cette nouvelle saison a été reportée à la mi-2021.

L’Exorciste

Ceci est une série créée par Jeremy slater et est basé sur le livre de William Peter Blatty. L’Exorciste est une adaptation télévisée moderne du célèbre film d’horreur classique de 1973, dans lequel on voit une mère et sa fille combattre une possession démoniaque avec l’aide de deux prêtres qui se joindront à ce combat entre le bien et le mal.

Année: 2016 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes.

La purge

La série créée par James DeMonaco raconte l’histoire de plusieurs personnages qui n’ont apparemment aucune relation, cependant, pendant 12 heures, ils sont submergés dans une purge promue par un gouvernement totalitaire dans un États-Unis dystopique où ils devront raconter leur passé et commencer à découvrir comment ils survivront à la purge.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes.

Motel Bates

La préquelle de Psycho qui raconte l’histoire de Norman Bate, l’un des tueurs en série les plus célèbres de tous les temps. Ici, nous pouvons voir les antécédents de Bate, sa relation avec sa mère Norma et la progression de Norman pour devenir l’un des personnages les plus psychotiques et insensés de la culture populaire.

Année: 2013 Saisons: 5 épisodes: 50 Durée approximative: 55 minutes.

Surnaturel

La célèbre série créée à l’origine par Eric Kripke suit les frères Winchester qui, après avoir perdu leur mère face à une force démoniaque, se lancent comme chasseurs de démons, sorcières, lycanthropes, fantômes, vampires, entre autres, sur les routes des États-Unis. La série comptait 15 saisons et plus de 300 chapitres.

Année: 2005 Saisons: 15 Épisodes: 327 Durée approximative: 45 minutes.