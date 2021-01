Top 4 des alternatives à El Cid sur Amazon Prime Video

El Cid a récemment été publié sur Amazon et ce sont de bonnes alternatives.

El Cid était l’une des séries les plus controversées de ces derniers mois, car beaucoup étaient les voix qui réclamaient les performances ou la vérité de l’adaptation de l’une des figures les plus particulières et les plus significatives de l’histoire espagnole. Cette série créée pour Amazon est arrivée en décembre 2020 avec Jaime Lorente à la barre. L’acteur bien connu de La Casa de Papel et Elite, entre autres, est en tête de la liste des acteurs, en étant l’une des principales revendications.

Nous savons que Cid Cela n’a pas été l’une des séries les mieux reçues d’Amazon, mais il existe sans aucun doute des produits qui nous offrent une alternative plus que valable à ce que nous pouvons voir dans cette série espagnole. Nous vous proposons ensuite l’une des 4 meilleures alternatives à El Cid sur Amazon Prime Video.

Isabel

Nous vous proposons une autre série espagnole, bien que cette fois nous soyons confrontés à une production TVE originale qui nous raconte la vie d’Isabel La Católica. Isabel Cela nous ramène à une époque où la Castille et l’Aragon ont uni leurs forces pour mettre fin à une invasion séculaire, semant la graine de l’Empire espagnol. Il est toujours curieux que les séries d’époque dans le monde entier nous emmènent dans des familles anglaises, alors profiter de la recréation de la noblesse espagnole et d’une figure historique comme Isabel, jouée par la magnifique Michelle Jenner, est toujours la bienvenue.

Ines de mon âme

Ines de mon âme est une autre série d’origine espagnole et créée pour Amazon qui raconte l’histoire d’Inés Suárez, une humble jeune femme d’Estrémadure qui s’embarque pour le Nouveau Monde à la recherche de son mari perdu avec ses rêves de gloire de l’autre côté de l’Atlantique. Là, Inés ne trouve pas son mari, mais elle trouve un amour passionné: celui de Pedro de Valdivia, le professeur de terrain de Francisco Pizarro. En outre, cette série est basée sur un roman bien connu du même nom écrit par Isabel Allende.

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 60 minutes.

Hispanie

Hispanie nous emmène au deuxième siècle avant JC dans un monde dans lequel la puissance de quelques-uns a régné sur la vie de beaucoup. Cette série raconte l’histoire de Viriato, un berger transformé en guerrier, qui, avec un groupe de jeunes hommes courageux, Sandro, Darío, Paulo et Héctor, se battra avec un seul objectif: lutter sans relâche pour défendre et libérer son peuple du siège romain. Une histoire pleine d’action, de vengeance et d’amour.

Hernan

Hernan est une autre série historique sur un personnage espagnol notable. Cette série, créée cette fois par la télévision mexicaine, est disponible comme les autres séries mentionnées dans Amazon Prime Video Spain avec sa seule saison et ses 8 épisodes. Cette production raconte la conquête du Mexique par le conquérant espagnol Hernán Cortés. Dans cette série, chaque épisode est raconté par quelqu’un qui connaissait de près le conquérant. Comment un homme, avec quelques centaines de soldats, pourrait-il soumettre un empire de guerriers au sommet de sa gloire? Hernán est la réponse.

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 8.Durée approximative: 47 minutes.