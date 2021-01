Si Stranger Things vous a touché le cœur et que vous attendez avec impatience sa nouvelle saison, ces alternatives sur Netflix vous plairont sûrement.

Écrit par Daniel Villagrasa sur Netflix

Alors que Netflix n’était pas encore aussi répandu qu’aujourd’hui, plusieurs séries tentaient de se démarquer et de devenir l’image de la plateforme VOD. La série qui a réussi et qui a également donné un coup de pouce de qualité au catalogue a été Des choses plus étranges. Cette série créée par les frères Duffer nous ramène aux années 1980, où la disparition d’un enfant change à jamais la paisible ville de Hawkins.

Trois saisons plus tard, Stranger Things est l’une des plus grandes icônes de Netflix et est même considéré par beaucoup comme le Game of Thrones de Netflix. L’impact de la série a été tel que les enfants qui ont participé à la première saison sont devenus des acteurs célèbres, avec des contrats publicitaires astronomiques. De son côté, la série a montré une certaine usure dans une deuxième saison quelque peu irrégulière, récupérant dans un tiers des plus spectaculaires. Pour l’instant, en attendant une nouvelle saison pour assouvir notre envie des années 80, des références geek aux jeux vidéo, des enfants aux pouvoirs et de la science-fiction improbable, nous vous apportons ces 5 alternatives à Stranger Things sur Netflix.

Foncé

Dark avait un certain air de Stranger Things au début, lorsque les bandes-annonces semblaient nous présenter un allemand Stranger Things, mais la réalité a fini par changer notre perception au fil du temps. Avec une intrigue profonde et compliquée, Dark est l’une des meilleures séries de Netflix et une excellente alternative à Stranger Things: «Après la disparition d’un enfant, quatre familles désespérées tentent de comprendre ce qui s’est passé en élucidant un mystère tordu qui englobe trois decennies “.

Année: 2017 Saisons: 3 épisodes: 26 Durée approximative: 50 minutes Comment offrir un abonnement à Disney +, Netflix et plus

L’OA

L’OA nous apporte le mystère d’une jeune fille qui disparaît et qui des années plus tard revient avec des pouvoirs et la mission de recruter plusieurs personnes pour une mission secrète. Cette série joue avec le présent et le passé, avec des mystères de toutes sortes.

Année: 2016 Saisons: 2 épisodes: 16 Durée approximative: 45 minutes.

Sense8

Sense8 C’était une série appréciée des téléspectateurs du monde entier grâce à la représentation de la communauté LGBT mais elle cache également une intrigue profonde où différents personnages commencent à communiquer par télépathie. Bien que nous ne soyons pas confrontés aux enfants et adolescents comme dans la série précédente, Sense8 présente une intrigue plutôt jeune, en même temps qu’il enquête sur certaines parties plus paranormales.

Année: 2015 Saisons: 2 épisodes: 24 Durée approximative: 50 minutes.

3%

Cette série est peut-être la deuxième plus réussie de toute la liste si l’on prend en compte les saisons de la même chose. Netflix est une plateforme qui ne tremble pas lorsqu’il s’agit de mettre fin soudainement ou même d’annuler une série, alors le fait que 3% aient 4 saisons est un bon indicateur du succès de la série: «L’élite du futur réside sur une île paradisiaque, loin des bidonvilles surpeuplés. Seuls 3% des jeunes viennent sur l’île: ceux qui passent le Processus ».

Année: 2016 Saisons: 4 épisodes: 31 Durée approximative: 45 minutes Astuce Netflix pour éteindre la vidéo et écouter l’audio

Locke et clé

Locke et clé C’est l’une des nombreuses adaptations de romans ou de bandes dessinées de Netflix. Cette série a débuté sa première saison en 2020 et comportera une nouvelle saison à l’avenir. Une fois de plus, les enfants sont les protagonistes d’une histoire qui cache des pouvoirs et de nombreux secrets: «Trois frères emménagent avec leur mère dans la maison ancestrale de leur père après son meurtre. Là, ils trouvent des clés magiques qui cachent des pouvoirs… et des secrets ».

Année: 2020 Saisons: 1.Épisodes: 10.Durée approximative: 45 minutes.