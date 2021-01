Certaines de ces alternatives au Galaxy S21 peuvent être mieux adaptées à vos besoins spécifiques que le terminal Samsung.

Écrit par Beatriz Alcántara sur Samsung Galaxy

Les lettres de Samsung à rivaliser sur le segment haut de gamme en 2021 Ils sont déjà sur la table et s’appellent Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra. Des écrans superlatifs, les processeurs les plus puissants du moment et des systèmes photographiques qui promettent une expérience encore meilleure que ceux de la génération précédente approuver l’achat de ces terminaux comme une excellente option.

Il est évident que, si l’on ajoute son beau design, la série Galaxy S21 est très attractive. Mais attendez, ne procédez pas encore à l’achat de certains des trois modèles qui le composent, nous vous recommandons de jeter un œil à les meilleures alternatives au Samsung Galaxy S21. Il est possible que derrière eux se trouve un mobile qui répond mieux à vos besoins que le Galaxy S21, qui sait.

Les meilleures alternatives au Samsung Galaxy S21

Il est toujours intéressant d’acheter un mobile qui vient de sortir pour profiter des dernières nouvelles de l’industrie technologique. Cependant, il est parfois préférable de regarder en arrière quelques mois pour en savoir plus sur d’autres options tout aussi intéressant et peut-être plus abordable pour votre poche.

C’est ce que nous avons l’intention de faire avec nos recommandations suivantes, que nous considérons comme meilleures alternatives à Samsung Galaxy S21.

Les meilleurs mobiles haut de gamme de 2021

OnePlus 8 Pro

OnePlus a voulu démontrer avec son OnePlus 8 Pro qu’il peut résister aux entreprises les plus importantes, et il a réussi. Ongle fiche technique des plus avancées, ajouté au logiciel OnePlus complet, font de ce OnePlus 8 Pro une alternative au Samsung Galaxy S21 que vous devriez envisager très sérieusement.

Lors de l’analyse du OnePlus 8 Pro, nous mettons tout d’abord en évidence son écran. Il a eu du mal à battre celui du OnePlus 7 Pro, mais il l’a fait grâce à un panneau Fluid AMOLED de 6,78 pouces, Taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution QHD + et 513 ppp.

Le OnePlus 8 Pro est également extrêmement rapide et puissant, et est compatible avec les réseaux 5G. Derrière ces caractéristiques se cache le processeur Qualcomm Snapdragon 865, qui peut être accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, plus que suffisant pour stocker tous les fichiers et applications dont vous avez besoin.

Avec trois caméras à l’arrière dirigées par un capteur principal de 48 MP, le le système photographique de ce terminal est très compétent et polyvalent. Vous pouvez expérimenter et jouer avec la photographie avec ses deux capteurs secondaires, un téléobjectif de 8 MP et un ultra grand angle de 48 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, le mobile de la firme chinoise dispose d’un capteur de 16 MP dans le trou de l’écran dans le coin supérieur gauche.

On termine avec l’autonomie, qui n’est généralement pas le point fort de OnePlus. Dans ce cas, le OnePlus 8 Pro équipe une batterie de 4510 mAh avec une charge rapide (30W Warp Charge 307) et une charge sans fil (30W Warp Charge 30 Wireless). Si vous utilisez l’écran de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec une résolution QHD +, vous devrez vous contenter d’un autonomie correcte, environ 5 ou 6 heures d’écran.

iPhone 12

La rivalité entre Apple et Samsung est plus que notoire. En fait, la firme sud-coréenne s’est moquée de l’iPhone 12 sans chargeur, stratégie qu’elle a suivie avec le Galaxy S21 auquel nous cherchons désormais des alternatives. Hormis les antagonismes, le iPhone 12 c’est un mobile qui rivaliser sans ébouriffer contre le Galaxy S21, c’est pourquoi il apparaît dans ce guide.

Tout d’abord, il le fait avec un écran AMOLED de 6,1 pouces doté de la technologie Super Retina XDR, dont la qualité est plus qu’assurée. À la performance de l’iPhone 12, vous pouvez exigez sans crainte même les tâches les plus lourdes, puisque le processeur Apple A14 est responsable de leur conformité.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12, quel est le meilleur mobile?

Par rapport à la génération précédente d’iPhone, cet iPhone 12 représente une évolution en termes de système photographique, qui ajoutez maintenant un capteur LiDAR aux capteurs principaux, téléobjectif et ultra-larges de 12 mégapixels bien connus. D’autres caractéristiques qui jouent en faveur de l’achat de cet iPhone 12 sont sa technologie Face ID, prise en charge 5G, Protection IP68 et chargement sans fil avec MagSafe.

OPPO Trouver X2 Pro

La concurrence avec les meilleurs était également l’objectif de la firme chinoise OPPO lors du lancement de son OPPO Trouver X2 Pro, un terminal difficile à trouver des points faibles.

Comme nous vous l’avons dit dans son analyse, ce Find X2 Pro possède un écran étonnant, des performances irréprochables, une section photographique assortie et un chargement rapide sans rival. Vu ces caractéristiques, vous pouvez imaginer pourquoi nous avons sélectionné ce haut de gamme d’OPPO avec l’une des meilleures alternatives au Galaxy S21, mais quelles sont les spécifications techniques spécifiques du mobile chinois?

Commençons par son écran, AMOLED 6,7 pouces, résolution Quad HD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz et Gorilla Glass 6. Ce tableau de bord offre une expérience hors du commun, avec des couleurs puissantes et attrayantes, et une luminosité maximale très élevée.

Les performances impeccables sont fournies par le processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui, avec 12 Go de RAM, peut gérer les activités les plus exigeantes, telles que les jeux PUBG, Call of Duty: Mobile ou NBA Live. Passant au système photographique, l’OPPO Find X2 Pro monte une triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP. En général, les photos prises avec les différentes caméras du mobile sont vraiment bonnes.

Bien que la charge sans fil nous manque dans ce Find X2 Pro d’OPPO, nous devons souligner l’autonomie comme l’un de ses points forts. C’est à cause d’un “défaut” d’une batterie de 4 260 mAh qui dépasse facilement 7 heures d’écran. En outre, sa charge rapideJusqu’à 65 W de puissance, vous pouvez le charger complètement en seulement 31 minutes.

Xiaomi Mi 10 Pro

En attendant l’arrivée de la version mondiale du Xiaomi Mi 11, le Xiaomi 10 Pro Il se positionne comme la meilleure alternative au Galaxy S21 que l’on peut trouver dans le catalogue mobile Xiaomi.

Le Mi 10 Pro contient certaines des spécifications les plus avancées du marché, comme un processeur Qualcomm Snapdragon avec de la puissance à revendre pour les tâches les plus exigeantes. Nous parlons d’un terminal disponible en une seule version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne l’écran, le Mi 10 Pro équipe une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD +. Si nous le retournons et analysons sa partie arrière, nous voyons un module photographique à 4 caméras dans lequel le Capteur principal 108MP.

La section autonomie de ce Xiaomi Mi 10 Pro est très complète, avec une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 50W, une charge sans fil de 30W et une marche arrière de 10W, c’est-à-dire les technologies les plus avancées en termes d’autonomie.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Si vous cherchez une alternative au Galaxy S21 qui provient du fabricant sud-coréen lui-même, dans son catalogue mobile le Galaxy Note 20 Ultra, qui a tout ce qu’on attend d’un terminal pour son prix.

Après son lancement, nous avons pu analyser le Galaxy Note 20 Ultra et découvrir qu’il a une qualité de construction exquise, ainsi qu’un design qui tombe amoureux. Si vous choisissez d’acheter ce Galaxy Note 20 Ultra au lieu du Galaxy S21, vous obtiendrez également l’un des meilleurs écrans vus sur un mobile Android. Plus précisément, nous parlons d’un panneau AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces, avec une résolution WQHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur Exynos 990 5G peut avec n’importe quelle tâche, aussi lourd soit-il, alors que les 12 Go de RAM permettent le multitâche est l’une des grandes forces du terminal pour pouvoir garder des dizaines d’applications ouvertes sans craindre leur fermeture automatique.

Les captures sont de très bonne qualité avec les appareils photo du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, avec une évolution notable par rapport à ceux du Galaxy S20 Ultra. En particulier, il y a quatre caméras arrière sur le terminal, avec un capteur principal de 108 MP, tandis que la caméra avant est de 20 MP.

On termine avec son autonomie, avec une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide (charge jusqu’à 50% en 30 minutes) et une charge rapide sans fil. Après nos tests, cette batterie est un peu courte pour un terminal du prix du Galaxy Note 20 Ultra, il est difficile d’arriver au bout de la journée avec énergie.

Quelle est la meilleure alternative au Samsung Galaxy S21?

La meilleure alternative au Samsung Galaxy S21 est le Galaxy Note 20 Ultra, car avec lui, vous pouvez avoir des fonctionnalités plus avancées pour un prix similaire. Par exemple, l’écran du Galaxy Note 20 Ultra a une résolution WQHD +, tandis que celui du S21 reste en Full HD +. La batterie du Note est également supérieure, 4500 mAh contre 4000 mAh dans le S21.

Comme toujours, le choix final est subjectif et à vous, car les deux sont des terminaux très complets avec lesquels vous pouvez profiter à 100% de l’expérience Samsung.

