Si vous recherchez des histoires d’autonomisation des femmes, nous vous proposons ici jusqu’à cinq options pour votre plaisir.

Écrit par Roberto Cantero sur Netflix

Il semble évident que comme les siècles passent, et la plupart des êtres humains évoluent dans le développement de notre aptitudes sociales, nous devons créer une tendance dans le monde pour pouvoir générer égalité parmi nos pairs, que ce soit sur le terrain économique, impossible, sur le terrain religieux, peu probable, sur le terrain racial, difficile ou dans le domaine de le sexe, nécessaire. Si vous voulez connaître des histoires puissantes avec des protagonistes féminines, laissez-nous vous montrer cinq recommandations sur Netflix, disponible en Espagne.

Filles Gilmore

Cette série, qui a introduit protagonistes féminins À l’aube du nouveau siècle, il est entièrement recommandé aux accros de relations personnelles, plutôt à son observation, et à Comédie romantique d’antan. Si vous décidez de commencer votre visionnage, vous entrerez pleinement dans la vie du Famille Gilmore, où les deux mère comme fille deviendra le protagonistes absolus d’une émission qui a captivé des millions de téléspectateurs au cours des deux dernières décennies.

Année: 2000 Saisons: 7 Épisodes: 153 Durée approximative: 45 minutes

Vis à vis

Il reste peu de gens dans notre pays qui n’en ont pas entendu parler production espagnole spectaculaire, et il y en a déjà beaucoup ces dernières années sur la plate-forme rouge, et qu’il n’est pas entré à l’intérieur de la prison la plus célèbre du panorama télévisuel national. Si vous ne connaissez toujours pas des noms comme Maca, Zulema ou Rizos, n’hésitez pas à appuyer sur le bouton de lecture et soyez ébloui avec l’un des meilleurs moulages féminins que nous avons pu voir sur le petit écran.

Année: 2015 Saisons: 4 épisodes: 40 Durée approximative: 75 minutes

Bonnes filles

Habituellement, le monde de septième art il a vilipendé à femmes, sauf cas particuliers, en gros vols et divers stratagèmes pour tromper les autres. La prémisse l’ouverture de cette série télévisée, qui s’emmêle au fil des épisodes, nous propose de voir comment trois mères volent un supermarché et, de cette façon, ils peuvent prends ta vie en main une fois pour toutes. Heureusement, ils sont très gentils, car en tant que voleurs, ils ont un avenir incertain.

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 34 Durée approximative: 40 minutes

Jane la vierge

Ceci est un autre de ceux série télévisée que même si vous n’avez jamais vu l’un de ses épisodes, vous saurez entendu et vous saurez à quoi ressemblent leurs personnages. A cette occasion, la série présente la vie de Jane Villanueva, jouée de manière amusante par Gina Rodriguez, une Latina très religieuse qui tombe enceinte d’une mauvaise insémination artificielle. A partir de là, sa vie va changer et situations comiques ils ne laisseront aucun spectateur indifférent.

Année: 2014 Saisons: 5 épisodes: 100 Durée approximative: 40 minutes

Les aventures effrayantes de Sabrina

J’ai voulu partir pour la dernière place une de mes séries préférées de ces derniers temps, à la fois pour l’hommage qu’ils rendent à la série des années 90, et la possibilité de sauver un bande dessinée mythique de l’âge d’or nord-américain. Cette série raconte les aventures et mésaventures de Sorcier Sabrina, adoptée par ses tantes à un âge précoce et qu’à 16 ans, elle doit Accepte ton destin de sorcière et tout ce que cela implique. Si tu veux rencontrer femmes avec des pouvoirs, ceci est votre série.

Année: 2018 Saisons: 4 épisodes: 36 Durée approximative: 55 minutes