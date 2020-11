Nous sommes dans le Avant-dernier Gala de la Top Gamers Academy et il est temps pour les chefs d’équipe et les gestionnaires de sélectionner leur équipe finale. Bien sûr, avant de prendre cette décision, il est temps de faire un rapide examen de la façon dont ces heures avant le gala se sont déroulées. Comment les candidats gèrent-ils la nervosité? Bien sûr, prêt à rencontrer les équipes finales du programme.

Heures avant le gala

C’est un moment très important pour Candidats à l’Académie et est-ce que ce dimanche est chargé de moments importants. Pour cette raison, nos professeurs leur ont préparé de belles surprises, prêts à leur offrir une belle journée et que, qu’ils restent ou partent, ils se souviendront avec émotion de l’Académie.

En premier lieu nous rencontrons le cours de yoga de Sara Carmona, un enseignant qui a décidé de diriger un cours de yoga passionnant avec les candidats. En étirant le corps et en essayant de soulager la tension du corps des concurrents, nous sommes confrontés à un bon début de journée.

Bien entendu, le directeur du programme a également eu un bon moment pour leur parler. Surtout, il tient à vous rappeler que vous avez passé un bon moment et que vous devez vous souvenir avec amour et émotion de votre passage à l’Académie. En plus, bien sûr, l’importance d’avoir atteint ce point du programme.

Un autre qui ne pouvait pas manquer à l’Académie en ce jour important était le coach psychologique, Iván Bonilla. Ce grand professeur les soutient et, bien sûr, les aide à traverser ce moment de stress. Surtout, ils doivent se souvenir avec tendresse de leur passage, de leurs compagnons et profiter jusqu’au dernier moment, qu’ils restent ou simplement dire au revoir à leur passage dans cet incroyable premier spectacle de talents du jeu vidéo.

Blocus et expulsion de candidats

Le moment est venu pour les chefs d’équipe et les chefs d’équipe de commencer à décider qui restera jusqu’à la fin du programme et qui partira finalement. En premier lieu, nous commençons par les blocus et les premiers candidats qui sont sauvés de la nuit, étant les premiers à bloquer Willyrex et Fargan, propriétaire et manager de l’équipe Topo-mice et vainqueurs de la semaine, qui n’ont pas hésité à garder pour leur équipe finale Alba Vicius.

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

De la part des Calvalleros, toujours sans confirmer le jeu auquel il se consacrera oui ou oui, c’est austère, l’un des grands joueurs qui a fait son saut dans l’équipe de Grefg par choix.

Enfin, Rubius et Mangel n’ont pas hésité à sauver l’une des bêtes de l’Académie qui, bien qu’il ait rejoint leur équipe tardivement, est inégalée, Tolosa23. Des décisions qui, bien entendu, ont eu l’opinion des enseignants, qui n’ont pas hésité à valoriser les améliorations manifestes des acteurs tout au long du programme.

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Prochaine série d’arrêts de la nuit et du temps pour que les Calvalleros prennent la décision la plus difficile en sauvant un autre challenger de leur équipe. A cette occasion, la décision de l’équipe était de sauver Toni Cortés, qui a été très présent dans l’équipe depuis le début.

Il est maintenant temps pour les requins citron de prendre la décision de sauver un autre concurrent. Avec une décision difficile entre les trois candidats restants, Rubius et Mangel ont finalement pris la décision de sauver Zeepos.

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Enfin, la décision vient des souris Mole, Willyrex et Fargan commentant leurs sentiments et, bien sûr, présentant leur décision. Celui qui a finalement conduit à sauver Eka, l’un des grands aspirants.

Meilleurs finalistes de la Gamers Academy

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Il est temps pour la décision finale, pour les chefs d’équipe et les gestionnaires de décider quels candidats restent finalement. Et les premiers à prendre cette décision sont les Calvalleros, qui doivent choisir entre Pepelu et Nik. Grefg, après avoir partagé un peu ses sentiments et comment il a vu les progrès, a pris la décision de sauver nik, qui a connu une belle progression depuis son arrivée.

Dans le cas des souris Mole, Willyrex et Fargan n’ont pas une décision très facile puisqu’ils doivent décider entre Mapxmen et Rubysky. Il commente que, bien qu’il soit entré tardivement, ils ont finalement pris la décision de enregistrer Mapxmen, une bête au sein de l’Académie et, sans aucun doute, un point fort pour la compétition.

Le moment est venu pour le dernier bloc de la nuit, cette fois avec Rubius et Mangel, qui doivent choisir entre Irene Fields et ElSkipler. Bien que ce ne soit pas une décision facile, ils ont finalement pris la décision de sauver Irene Fields, l’un des aspirants qui a également beaucoup grandi tout au long du programme.

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Équipe Calvalleros

Stark – FortniteToni Cortés – Clash RoyaleNik – Gran Turismo

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Équipe Lemon-Sharks

Tolosa23 – FortniteZeepos – Gran TurismoIrene Fields – Clash Royale

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Équipe Topo-souris

Alba Vicius – Clash RoyaleEka – Gran TurismoMapxmen – Fortnite