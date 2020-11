Les temps difficiles continuent dans Top Gamers Academy Et, bien que la première émission de talents du jeu vidéo au monde apporte du plaisir et de l’excitation, elle apporte également des décisions difficiles. Pourtant, comment s’est passée la journée des espoirs de l’Académie avant le gala? Nous passons en revue ce samedi et, bien sûr, nous nous souvenons des nominés et expulsés de ce soir.

Heures avant le gala

Avec une nuit si importante très proche, Sara Carmona est la première à vous offrir une belle journée aux candidats. Pour ce faire, il n’a pas hésité à les appeler à pratiquer le yoga avec un cours complet et cela, bien sûr, active leur corps. De cette façon, ils ont pu relâcher les tensions et ne pas s’inquiéter, un instant, de tout le nerf qu’ils ont vécu.

Bien sûr, il était également temps de faire du tutorat avec le directeur, de chercher les encouragements des candidats et, bien sûr, ne perds pas l’illusion. Ce n’est pas parce que leur temps à l’Académie prend fin qu’ils doivent dire au revoir à leurs camarades de classe ou à leur rêve, alors espérons qu’ils continueront vraiment à tout donner.

Pour continuer à maintenir la bonne ambiance dans le lieu, Iván Bonilla a été très présent à l’Académie. Leur formation psychologique est sans aucun doute nécessaire, le moment est donc venu pour moi de leur montrer leur soutien et, surtout, à quel point le soutien est nécessaire pour le bon environnement et le bon fonctionnement du lieu.

Bien sûr, après une journée pleine de grands moments, il est temps d’aller à la vérité, de savoir qui sont les nominés de la nuit et comment s’est passée cette belle journée pour les candidats. Par conséquent, nous allons passer en revue ce grand moment et nous souvenir des nominés qui font face à une éventuelle nomination ce soir.

Nominés de la nuit

Nous sommes très proches de la fin de la Top Gamers Academy et, par conséquent, il est temps que les nominations arrivent avec trois candidats en danger. Ces trois nominés de chaque équipe ont été les trois «pires» joueurs et ceux qui ont obtenu le pire score, malgré le fait que dans de nombreux cas, cela semble presque à la limite du salut.

Dans le cas des Calvalleros, le Grefg et Ampeter Team ont trois grands nominés. Et c’est que vraiment, ces trois joueurs ont tout donné depuis le début du programme. Dans ce cas, Toni Cortés, Oliv Liv et Pepelu, des joueurs qui sont à l’Académie depuis le premier jour.

Du côté des Lemon Sharks, nous rencontrons trois autres grands joueurs. D’une part, nous avons Champs Irene tandis que d’un autre côté, en répétant la nomination, nous avons Zunk et ElSkipler.

Enfin, avec les souris-taupes, nous avons des nominations très compliquées et inattendues. Alba Vicius, RubySky et Onlycopycat. Trois grandes nominations qui, sans aucun doute, rendront difficile pour les Team Owners de choisir le sauvé ce soir.

Enregistré par les propriétaires d’équipe et enregistré par les coéquipiers

Le moment de vérité est venu, pour les chefs d’équipe de regarder leurs équipes et de décider de sauver quelqu’un. Donc, avec une critique pour les candidats se souvenant de leurs bons moments et même voyant à quel point cette semaine a été difficile pour les candidats, qui ont-ils décidé d’économiser?

D’une part, on retrouve les Calvalleros, lauréats de cette semaine, et qui, après avoir un peu évalué les candidats, ont dû faire face à une décision difficile. Après tout, Pepelu a gagné beaucoup de points pour l’équipe mais, néanmoins, ils ont misé à nouveau sur Toni Cortés. Dans le cas des Lemon Sharks, doutant que les coéquipiers et même le public allaient le sauver, ils ont finalement pris la décision de donner une nouvelle chance à ElSkipler.

Dans le cas des Topo-souris, ils ont finalement décidé de parier sur le joueur qui a réalisé le plus de points pour l’équipe et qui a montré le plus de désir de rester dans l’Académie et c’est, ni plus ni moins, que Alba Vicius. Bien sûr, cela a également conduit à la décision difficile de sauver un seul aspirant par ses coéquipiers, et cela a été l’incroyable Champs Irene.

Expulsé de la nuit

Maintenant, connaissant les sauvés ce soir par les propriétaires de l’équipe et les coéquipiers, il est temps de savoir qui sera expulsé ce soir. Les candidats dans la zone de danger sont Pepelu, Oliv Liv, Onlycopycat, RubySky et Zunk. Cinq grands joueurs qui dépendent de la décision des fans alors qui sont les sauvés ce soir par les fans?

Tout d’abord, Jordi a présenté le premier candidat sauvé de la nuit et c’est-à-dire avec 33% des voix, Pepelu a réussi à se sauver de la nomination et continue une semaine de plus à l’Académie. En revanche, avec des nouvelles moins agréables, Oliv Liv il doit dire au revoir à la compétition qui reçoit 7% des voix.

Poursuivant les expulsions, proches du salut, mais malheureusement rester dehors, il trouve Zunk, qui a recueilli 22% des voix. Maintenant, nous nous trouvons avec le moment le plus tendu, avec la décision de voir qui reste et qui part. Finalement RubySky est la sauvegarde de la semaine avec 27% tandis que Onlycopycat dit au revoir du programme avec 11%.

Organisation d’équipe

Grâce aux décisions des fans du programme, des Team Owners et des coéquipiers, enfin les équipes restent telles qu’elles sont, pas besoin de changement ou de vol pour aucun équipement. Les candidats ont donc la possibilité de continuer à tout donner pour leur équipe, bien que maintenant avec quelques pertes.

Équipe de requins citron

Champs ZeeposTolosaElSkiplerIrene

Équipe Calvalleros

NikStarkToni CortésPepelu

Équipe Topo-souris

MapxmenEkaAlba ViciusRubySky