Nous rencontrons le dernier gala de la Top Gamers Academy et il est temps de dire au revoir aux candidats. Nous connaissons déjà l’équipe gagnante et nous avons seulement besoin de savoir quel a été le meilleur joueur choisi par les adeptes du programme. Alors, comment as-tu géré cette journée avant le gala? Faisons un examen avant de rencontrer le candidat préféré des fans.

Heures avant le gala

C’est une belle journée et les candidats savent que la fin d’un programme dans lequel ils ont tout donné dès le premier jour approche. Alors, pour dire au revoir aux candidats, Sara Carmona a été très présente à l’Académie pour leur donner un bon début de journée avec un cours de Yoga.

Bien sûr, Anouc n’a pas manqué non plus l’occasion pour dire au revoir aux candidats avec un excellent tutorat. Dans celui-ci, il n’a eu que de bons messages pour eux et c’est qu’après tout, il doit dire au revoir à ces aspirants qu’il connaît depuis leur entrée à l’Académie et auxquels, inévitablement, il a pris une grande affection.

Bien sûr, pour faire face à un grand défi il n’y a personne de meilleur qu’Iván Bonilla. Il a été très présent à l’Académie pour leur donner d’excellents cours et un soutien en psychologie, étant un grand protagoniste. Donc, nous avons devant nous un grand événement et toutes sortes d’émotions de la part des candidats, mais Iván est le meilleur soutien.

Alors, avec un grand adieu, nos candidats disent au revoir aux professeurs et n’hésitent pas à les remercier pour tous ces grands moments qu’ils leur ont accordés. Sans aucun doute, une belle opportunité d’avancer au maximum et de vous faire connaître dans le monde de l’eSport, d’autant plus maintenant que les équipes les surveillent de près.

L’équipe gagnante de la Top Gamers Academy et le meilleur de chaque match

Il est maintenant temps de se souvenir des bons moments de l’équipe gagnante de Top Gamers Academy. Les souris-taupes étaient sur le point de perdre leur grande première place, mais finalement, ils ont été les grands gagnants du programme. Avec un net avantage, il est temps de se souvenir des grands moments de chacun des candidats.

Mais qui ont été les gagnants de chaque match? Fortnite a eu un leader clair et ça ne pouvait pas être autre que brutal, des Calvalleros. Il s’est avéré dès le début être l’un des meilleurs joueurs de la bataille royale à la mode et, pour cette raison, son passage a été rappelé avec une grande admiration.

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Dans le cas de Clash Royale, il a été présenté comme meilleur joueur Alba Vicius. Bien qu’elle soit entrée une semaine plus tard, elle a atteint le sommet et est devenue l’un des meilleurs joueurs imbattables du jeu qu’elle a réussi à défendre jusqu’à la fin.

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Bien sûr, dans Gran Turismo ça ne pouvait pas être autre qu’Eka. Le prétendant qui a commencé dans l’équipe de Rubius et Mangel et est finalement devenu l’un des meilleurs de l’équipe de Willyrex et Fargan. Maintenant l’un des meilleurs joueurs de l’Académie et l’un des meilleurs en GT.

Le meilleur Top Gamer choisi par les followers

Le moment de vérité est arrivé et de savoir qui a été le grand gagnant pour les followers. Un candidat de chaque équipe a réussi à atteindre la grande finale, avec Eka des Mole-Mice, Stark des Calvalleros et enfin Irene Fields des Lemon Sharks. Trois grands joueurs qui ont été bien présents jusqu’au bout. Mais, Qui a été choisi ou choisi par les abonnés?

Académie des meilleurs joueurs | Atresmedia

Avec 14%, Eka_2310 est resté en troisième position. La finale est passionnante entre Irene Fields et Stark, même si les fans l’ont très clair et c’est qu’Irene Fields est restée en deuxième position tout en Stark est enfin le meilleur Top Gamer de l’Académie.