Le premier smartphone avec une caméra selfie sous écran a déjà été lancé, mais ce n’est pas un iPhone ou un combiné Android haut de gamme que vous pouvez acheter dès maintenant.

Un fuyant dit qu’Apple et Samsung travaillent sur la technologie des téléphones avec appareil photo sous-écran, et il a même suggéré que l’iPhone de l’année prochaine pourrait présenter cette innovation d’affichage très attendue.

Il est trop tôt pour dire si l’iPhone 13 et le Galaxy S21 recevront réellement des caméras sous-écran.

Le design parfait du smartphone est officiellement là, mais vous ne pouvez pas vraiment l’avoir. Et il est impossible de dire si le compromis en vaut la peine. Je parle de téléphones tout écran avec caméras sous-écran, et en particulier du nouveau ZTE Axon 20 5G lancé récemment. Le téléphone a été dévoilé il y a quelques jours seulement, et il s’agit du premier combiné disponible dans le commerce avec une caméra selfie placée sous une zone fonctionnelle de l’écran. Mais on ne sait pas quand le combiné sera disponible en dehors de la Chine. En outre, il est impossible de dire si la caméra selfie peut offrir des performances comme une caméra de haute qualité comme celles utilisées par Apple et Samsung. Les premiers prototypes de caméras sous écran ont été dévoilés par Oppo et Xiaomi l’année dernière, deux autres fabricants de smartphones populaires de Chine. Le principal problème avec ces appareils est la qualité de la caméra selfie.

Toutes les autres entreprises du secteur sont en train de résoudre les problèmes avec la nouvelle technologie d’affichage, y compris de grands acteurs comme Apple et Samsung. Il n’y a pas de grande surprise. Apple travaille sur le design parfait de l’iPhone depuis des années, et l’encoche représente le dernier compromis restant. Samsung a un compromis similaire à régler avec la caméra perforée en haut de ses écrans. Et il se trouve que Samsung Display est un fournisseur majeur d’écrans OLED pour l’iPhone et les téléphones phares Galaxy S et Note. Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant de voir un tweet de longue date de Samsung selon lequel les premiers iPhones et téléphones Galaxy S équipés de caméras sous-écran pourraient arriver dès l’année prochaine.

Dans une paire de tweets vendredi, l’initié de Samsung Ice Universe a laissé entendre qu’Apple et Samsung développaient une technologie de caméra sous-écran.

La solution de caméra sous-écran de Samsung Display est bien en avance sur les autres solutions, et les téléphones mobiles Samsung ont des exigences plus strictes en matière d’effets de caméra sous-écran que les autres marques. Lorsque les deux se rencontrent, la caméra sous-écran du Galaxy S21 est dans l’état de chat de Schrodinger. – Univers de glace (@UniverseIce) 11 septembre 2020

Le fuyant a déclaré que la technologie de Samsung était supérieure aux solutions de ses concurrents et que Samsung avait des exigences plus strictes pour les caméras sous-écran que les autres marques. Le leaker semblait également indiquer que le Galaxy S21 pourrait avoir une caméra sous-écran, en supposant que Samsung Display puisse le faire.

On ne sait pas si le S21 recevra effectivement une caméra sous-écran et nous devrons attendre quelques mois de plus pour des fuites plus importantes du Galaxy S21. Les projets de Samsung ne se concrétisent pas toujours lorsqu’il s’agit de nouvelles technologies, et il n’y a aucune raison de précipiter la technologie sur le marché si elle n’est pas prête. Personne ne veut de mauvais selfies, et les designs Infinity-O sont assez beaux tels quels.

Ce sera encore plus difficile pour Apple de réussir. C’est une chose de remplacer la caméra perforée par une caméra qui se trouve sous l’écran. Mais Apple a un tas de capteurs à côté de la caméra selfie qui sont nécessaires pour la reconnaissance faciale 3D. On ne sait pas si Apple peut placer tous ces composants sous l’écran sans entraver la fonctionnalité Face ID.

En surface, Apple a un faible pour Notch, mais en fait, il travaille dur pour surmonter la caméra sous-écran et la technologie pliable. Peut-être que l’année prochaine, Notch disparaîtra sans laisser de trace. – Univers de glace (@UniverseIce) 11 septembre 2020

Ice a déclaré qu’Apple travaillait dur « pour surmonter la caméra sous-écran et la technologie pliable », ajoutant que l’encoche pourrait disparaître l’année prochaine. Le même responsable a déclaré sur les réseaux sociaux chinois qu’Apple avait déjà commandé des écrans pliables à Samsung Display, ce qui indique qu’Apple poursuit activement des conceptions d’iPhone pliables. Bien que le fuiteur ait une bonne réputation pour révéler des secrets de l’industrie, en particulier ceux liés à Samsung, on ne sait pas quand les premiers modèles d’iPhone et de Galaxy avec une caméra sous l’écran seront lancés. Il est peu probable que l’iPhone 13 et le Galaxy S21 soient livrés avec de telles innovations d’écran si la qualité du selfie est affectée.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.