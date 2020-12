2020 touche enfin à sa fin, et peut-être qu’en 2021 nous pourrons laisser derrière nous la plupart des dégâts d’une pandémie qui a dévasté la planète sans relâche depuis le début de la saison. Mais malgré cela, nous avons trouvé la force de continuer à partager notre créativité ou notre quotidien sur les réseaux sociaux, maintenant ainsi le contact avec les autres utilisateurs. Instagram, bien sûr, a rassemblé le plus grand nombre de photographies et c’est ici la compilation des plus populaires.

Comme chaque saison, nous avons à notre disposition des outils qui nous permettent de préparer le récapitulatif des photos avec les plus “likes” de cette année 2020. Connu sous le nom de ‘Best Nine’ ou ‘Top Nine’ qui a été mis à jour depuis quelques semaines maintenant (après sa version 2019) pour nous permettre de plonger dans le catalogue d’images de cette année. Le nôtre ou celui de tout utilisateur sans compte protégé, bien sûr. Nous vous montrons comment le créer avec des applications ou via le site Web lui-même, et comment le télécharger pour le partager plus tard.

Comment créer votre Instagram Top Nine 2020

Pour labourer notre compilation avec les neuf meilleures photos de l’année, celles que j’aime le plus durant la saison, nous avons deux alternatives. D’une part, nous avons l’option que Top Nine nous offre à travers votre application gratuite pour iOS et Android et de l’autre celui qui nous offre à travers navigateur, accessible sans problème depuis le mobile car il est adapté.

Dès le départ, la première étape consiste bien sûr à télécharger l’application ou à accéder à la version mobile via le navigateur. Nous vous laissons les liens ci-dessous.

Top neuf

Comme nous l’avons mentionné, l’application mobile est disponible pour iOS et Android et nous ne devons pas avoir peur de notre vie privée car nous n’aurons pas à autoriser l’accès à notre compte Instagram. Nous devrons simplement avoir un compte public, car Top Nine suit les photos en fonction de l’utilisateur que nous lui demandons de rechercher. Alors oui, nous pouvons créer notre Top Nine de photos de l’année et aussi celle de tout utilisateur (avec un compte public) que nous voulons.

Top Nine ne nous demandera pas d’informations d’identification d’aucune sorte, nous ne devons donc pas craindre pour notre sécurité

Nous ouvrons l’application ou chargeons le Web dans le navigateur et sur le premier écran, nous devrons rechercher le nom de l’utilisateur dont nous voulons créer le nom Instagram Top Nine de 2020. Comme nous l’avons déjà dit, cela peut toujours être le nôtre ou celui de quelqu’un d’autre le rendre public. Nous saisissons l’utilisateur et cliquons sur Continuer. L’écran suivant nous demande un e-mail pour envoyer le montage à au cas où nous préférerions ne pas attendre. Bien qu’il s’agisse d’un processus qui prend généralement quelques secondes, il est impossible d’éviter cet e-mail. Nous allons donc maintenant vous montrer comment le supprimer de la base de données Top Nine. À moins que vous ne préfériez en donner un faux, bien sûr.

Il ne reste plus qu’à attendre que l’image soit générée, ou à fermer l’application ou le navigateur et attendre que Top Nine nous l’envoie par email, avec l’image téléchargée sur leurs serveurs et un bouton pour y accéder directement. Chacun décide quoi faire. Désormais, à la fois depuis l’application mobile et depuis le navigateur, nous n’aurons plus qu’à télécharger l’image générée et enregistrez-le dans notre galerie, dans Google Photos ou dans la bobine, en fonction du mobile sur lequel nous sommes et de l’application pour afficher les photos que nous utilisons.

