Nous avons été avec Dragon Ball Xenoverse 2 sur Nintendo Switch, et pendant ce temps, de nombreux joueurs ont décidé de rejoindre ce groupe de personnages qui s’assurent que les délais continuent d’être respectés. Ainsi, le jeu a reçu de multiples ajouts de contenu, à la fois gratuits et payants, mais le prochain dont nous allons parler est précisément le groupe de gratuits, et c’est précisément, avec lui, un nouveau personnage jouable sera ajouté.

Toppo, sous sa forme de dieu de la destruction, arrive dans Dragon Ball Xenoverse 2

La prochaine mise à jour de Dragon Ball Xenoverse 2 sera la 12e de celles gratuites et est prévue pour le printemps prochain, comme l’a confirmé Bandai Namco Entertainment. Ainsi, cette mise à jour gratuite mettra en vedette un personnage jouable, qui n’est autre que Toppo, dans son mode dieu de la destruction. Cependant, ce ne sera pas la seule chose qui sera ajoutée, mais Pikkon arrivera également, de nouvelles figurines seront ajoutées dans le Colsieo et de nouvelles missions EX seront incluses, avec une cinématique plus que spéciale.

Par conséquent, il est clair pour nous que, peu importe le temps qui passe, si les créateurs d’un jeu le souhaitent, il peut continuer à recevoir du nouveau contenu pendant longtemps, comme c’est le cas avec ce titre. Et vous, avez-vous passé quelques bonnes heures sur ce titre sur Nintendo Switch ou l’avez-vous joué sur une autre plateforme? Quoi qu’il en soit, vous avez sûrement porté des coups à gauche et à droite pour maintenir la paix des différents délais!

