Chaque fois qu’une nouvelle version d’un système d’exploitation arrive, elle apporte une tonne de fonctionnalités nouvelles ou améliorées qui sont faciles à manquer. Dans iOS 14, nous avons l’un de ceux-ci: Appeler ‘Back Tap ‘ou Touch Back, cette fonction est implémentée pour créer un moyen simple et facile d’activer des tâches pratiques pour les utilisateurs ayant des besoins d’accessibilité spéciaux.

iOS 14: retour tactile

Un rapide le double ou triple tap à l’arrière de l’iPhone peut être configuré pour déclencher une série d’actions, comme ouvrir la loupe ou démarrer VoiceOver lorsque vous avez votre téléphone dans votre poche. Vous pouvez même attribuer le toucher à des fonctions système courantes telles que le centre de contrôle ou à des activités d’accessibilité spécifiques telles que les actions de contrôle de commutation.

Voyons voir comment ça fonctionne:

Activer Back Tap dans iOS 14

Sur l’iPhone, accédez à Réglages, et chercher Accessibilité dans la liste Entrez et regardez maintenant à l’intérieur de la section COMPÉTENCES PHYSIQUES ET MOTRICES l’option Toucher

Dans la nouvelle liste d’options, descendez et recherchez Appuyez sur Retour

Maintenant choisissez entre deux fois ou trois fois, et ensuite choisissez l’action que vous souhaitez attribuer à chacun.

Vous pouvez faire le double tap faire taire le terminal, et que la triple touche activer le centre de notifications. Ou celui-là prend une capture d’écran et l’autre verrouille le terminal ou appelle Siri. Bien sûr, ce n’est que pour iOS 14, donc si vous ne possédez pas d’iPhone compatible, l’option n’apparaîtra pas sur un autre iOS.