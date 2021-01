PBKreviews démonte le Galaxy S21 + de Samsung et a un verdict: remarquable en réparabilité, bien que sa caméra arrière rende le retrait du verre difficile.

Écrit par Damián García chez Samsung

Il y a quelques jours, la chaîne PBKreviews sur YouTube a publié le premier démontage du Galaxy S21 avec son dos “ glastique ”, confirmant en effet Samsung a fait un excellent travail pour faciliter les réparations et des substitutions de composants dans sa nouvelle gamme phare.

En fait, les responsables de la chaîne a obtenu une note de 7,5 sur 10 la facilité de réparation du Galaxy S21, mettant l’accent sur la qualité du dos en plastique et la facilité avec laquelle il était de remplacer sa batterie, quelque chose qui est maintenant extrapolé au Samsung Galaxy S21 + auquel Il a dû passer par la table éclatée avec le changement de son dos en verre dépoli.

Comme son petit frère, il semble que le Galaxy S21 avec le nom de famille “ Plus ” soit aussi un mobile très simple à ouvrir et à réparer, réalisant un notable bien que dans son cas avec 7 points sur 10, abaissant la note d’un demi-point en raison de son module photographique arrière, car les formes de verre compliquent le retrait un peu plus.

Vous pouvez maintenant voir les tripes du Samsung Galaxy S21 et son approuvé en réparabilité

Une curiosité de la vidéo: les modèles ‘single SIM’ montent également deux lecteurs nano-SIM de la même taille que les modèles ‘double SIM’, mais il ne suffira pas de changer de support amovible car le lecteur secondaire est désactivé par logiciel dans les “ modèles uniques ” du Galaxy S21.

Il n’y a pas de nouveaux éléments ou une construction particulièrement différente de ce que nous avons déjà vu dans le Galaxy S21, car une grande partie du matériel et de la plate-forme sont partagés entre les trois modèles de la famille, en conservant une conception et un assemblage assez similaires.

En ayant un écran plat, comme le S21, il n’est pas fixé au panneau il y a donc des aspects critiques lorsqu’il s’agit de le remplacer en cas de casse, et les problèmes décrits se limitent uniquement à la vitre arrière, qui est un peu plus complexe à extraire sans l’endommager Compte tenu des formes de la caméra principale, que le boîtier «glastique» très flexible et résistant du S21.

Le seul aspect intéressant de cette vidéo, qui est également différent de celui que nous avons vu précédemment, est la confirmation que Cette version est double SIM et maintient exactement les mêmes tailles de support pour la SIM et les mêmes emplacements du modèle à SIM unique, mais attention car voici une mauvaise nouvelle, eh bien Le lecteur nano-SIM secondaire est logiciel désactivé et cela n’aidera pas à changer le support SIM pour pouvoir utiliser deux cartes dans un modèle «unique».

Pour le reste, les mêmes commentaires s’appliquent que dans la vidéo du Galaxy S21, nous laissons donc le lien ici pour que vous puissiez consulter l’article, au cas où vous auriez encore des questions sur le bon travail Samsung avec la construction et l’assemblage de son nouveau haut de gamme, le meilleur en ce sens ces dernières années … Sans aucun doute une bonne nouvelle, du moins pour ceux d’entre vous qui envisagent d’acheter un Galaxy S21!

