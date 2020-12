Découvrez une nouvelle façon de consommer du contenu avec ces moniteurs.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Ces moniteurs sont en vente et peuvent amener votre expérience à un autre niveau. Jouez, travaillez ou consommez le meilleur contenu comme vous ne l’avez jamais fait sur l’un de ces écrans. Nous vous disons ses caractéristiques les plus importantes.

Samsung C27R502: le moniteur coréen arrive avec un écran incurvé de 27 pouces et une résolution Full HD. Il a la technologie LED et des cadres assez petits qui lui donnent une belle apparence. Savoir plus: Samsung C27R502HP 24fw: nous nous rencontrons un écran OLED de 23,8 pouces et une résolution Full HD. Encore une fois, nous devons parler d’une façade attrayante et bien utilisée. Il intègre également un temps de réponse de 4 millisecondes. Savoir plus: HP 24fwAcer Nitro VG240YS: le moniteur de jeu Acer arrive avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz. Votre panel, avec 23,8 pouces et résolution Full HD, il se déplacera rapidement comme aucun autre. De plus, il intègre un temps de réponse de seulement 0,5 milliseconde. Savoir plus: Acer Nitro VG240YSMSI Optix G271: nous parlons de l’une des entreprises leader dans le monde du jeu. Votre moniteur atteint 27 pouces, avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il intègre également un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, il répondra rapidement à chacun de vos mouvements. Savoir plus: MSI Optix G271ASUS VG278QR: nous sommes tombés sur un écran de 27 pouces et une résolution Full HD. Encore une fois, un taux de rafraîchissement très élevé de 165 Hz cela fera tout couler rapidement. Vous avez la possibilité de le ramener chez vous avec une remise de 110 euros … Savoir plus: ASUS VG278QR