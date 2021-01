3 mobiles et un morceau de stick TV se rencontrent à prix réduit.

Dans AliExpress Ils sont toujours avec des réductions et vous pouvez profiter d’une grande variété d’offres sur toutes sortes de produits Xiaomi: smartphones, appareils portables, téléviseurs et même certains de leurs produits pour la maison.

Nous avons jeté un œil aux prix pour vous proposer une sélection avec quelques les offres les plus intéressantes sur les téléphones et appareils Xiaomi. Des smartphones aussi populaires que Redmi Note 9 Pro même l’un de leurs gadgets les plus vendus de l’année. Mais attention, ils ont des unités limitées.

Redmi Note 9 Pro

Ce Redmi Note 9 Pro arrive avec un Écran LCD de 6,67 pouces et résolution FHD +, avec une petite encoche en forme de goutte. Bien qu’il suive les lignes de conception de la série Redmi Note 9, il monte d’un cran par rapport à ses frères.

À l’intérieur de Snapdragon 720G Qualcomm, que vous pouvez trouver à côté de 6 Go de RAM. Le smartphone Redmi a également quatre capteurs à l’arrière et une caméra frontale de 16 mégapixels. Votre batterie atteint 5020 mAh avec une charge rapide de 30W.

Écran: Écran LCD de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 395 DPIProcesseur: Qualcomm Snapdragon 720GMémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 8 + 2 + 5 mégapixels | Caméra frontale de 16 mégapixelsTambours: 5 020 mAh

Redmi Note 9T

L’appareil chinois, récemment introduit, est l’un des meilleurs achats à moins de 200 euros. Arrive avec un écran de 6,53 pouces et une résolution Full HD +, ce qui nous laisse avec une densité de 401 pixels par pouce.

Votre processeur est le MediaTek Dimensity 800U, une puce que nous avons testée plusieurs fois avec de bons résultats. Sur son dos, trois caméras avec lesquelles vous pouvez prendre très bonnes photos. Il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh, lecteur d’empreintes digitales latéral, prise jack 3,5 mm et NFC.

Écran: Écran LCD de 6,53 pouces, résolution Full HD + et 401 DPIProcesseur: Mediatek Dimensity 800UMémoire RAM: 4 GoAppareils photo: triple caméra arrière 48 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 13 mégapixelsTambours: 5 000 mAh

Redmi 9T

C’est l’un des derniers lancements de Redmi, il arrive avec un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Il est à peine assombri par une petite encoche qui abrite la caméra frontale. Vous l’oublierez dès que vous commencerez à l’utiliser.

Sous son châssis, le Qualcomm Snapdragon 662, conçu pour jouer avec les jeux les plus exigeants. Il est accompagné de 2 versions de Mémoire RAM de 4 Goet 64 Go ou 128 Go de stockage. Le terminal chinois a également 4 caméras à l’arrière et une grande batterie de 6000 mAh.

Écran: IPS 6,53 pouces, résolution Full HD + et 395 DPIProcesseur: Qualcomm Snapdragon 662Mémoire RAM: 4 GoAppareils photo: Caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale 8 mégapixelsTambours: 6 000 mAh

Xiaomi Mi TV Stick

L’un des appareils qui donne le plus de guerre au Fire TV Stick d’Amazon est celui de Xiaomi. Il ne peut pas manquer sur votre téléviseur. Avec lui tu peux ajouter Android TV à n’importe quel téléviseur avec la connexion HDMI que vous avez à la maison, y compris tout ancien moniteur que vous envisagiez de jeter. Installez toutes les applications dont vous avez besoin et regardez toutes les plateformes de streaming vidéo et musical sur votre téléviseur quand vous le souhaitez.

