Avez-vous un Xiaomi? Eh bien, vous pouvez maintenant vérifier cette liste filtrée si votre mobile sera bientôt mis à jour vers Android 11 avec le masque de la version 13 de MIUI.

Écrit par Damián García

Depuis quelques semaines maintenant, Android 11 est en roue libre dans le catalogue Android, bien que pour l’instant limité à très peu d’appareils de très peu de fabricants, la majorité signée directement ou sponsorisée par Google et son support après les programmes Android One ou Android Go.

Ici, nous suivons tous les téléphones qui recevront Android 11, mais cette semaine qui nous encourage lors du vote de mise à jour est un Xiaomi qui a surpris les propriétaires de leur mobile le plus vendu l’année dernière, un Redmi Note 8 qui recevra en effet MIUI 13 avec le modèle “ Pro ” et une bonne liste supplémentaire qui avait déjà été divulguée précédemment, y compris les téléphones Redmi et Poco.

De nombreux modèles différents, un catalogue prolifique presque impossible à résumer, mais aussi de nombreux terminaux les plus vendus dans le monde, qui fait changer Xiaomi à la volée votre mise à niveau prévoit de nouvelles versions «majeures» d’Android.

En fait, une chaîne Telegram spécialisée dans l’actualité entourant le géant Haidian, a publié la dernière image qui apparemment, cela montre clairement la feuille de route que Xiaomi gère mettre à jour son catalogue mobile dans les semaines et mois à venir pour Android 11 avec personnalisation MIUI 13, qui est déjà en cours en version bêta pour de nombreux modèles.

Ici tu peux vérifier la liste complète posté sur Telegram:

Comme vous l’avez vu, les sources disent que la liste est précise à 99%, il faut donc croire que tous ces modèles vont recevoir Android 11 et que nous en possédons certains on peut aller le célébrer pendant que nous nous mordons les ongles en attendant.

Le plus important est peut-être en fait commentez ceux qui resteront sur Android 10 pour toujours, qui sont tous les Xiaomi, Redmi ou Poco qui ont été lancés avec MIUI 9, en plus des Redmi 8, Redmi 8A et 8A Dual ainsi que les Redmi Note 7, 7S et 7 Pro … Tous n’allaient pas être mis à jour! , comme il est évident!

