Gracias a las amplias opciones de conectividad que ofrece los equipos de Apple de los que hablamos, y esto es una de las cosas que permiten de forma sencilla y eficiente aumentar las opciones de uso (o mejora las ya existentes) de los ordenadores de los que estamos hablando. Estos, por cierto, gracias a que integran la pantalla y el resto del hardware en un único elemento son una excelente posibilidad para crear despachos adecuados in cases o como solución in las habitaciones de los estudiantes.

Différents accessoires pour Apple iMac

Lo cierto es que existen diferentes posibilidades a la hora de hacerse con accesorios para los All in One de la compañía de Cupertino, y nosotros hemos elegido opciones que no tiene un precio muy elevado (evidemment depende del tipo de producto que sea) y que no problème de foina alguno a la hora de utilizarlos sin problema alguno en lo que tiene que ver con la compatibilidad y buen funcionamiento.

Mejora el almacenamiento del ordenador

Si lo que buscas es solucionar un problema de espacio o, simplemente quieres tener un disco externo que puedas llevar de un lado a otro y que encaja con los Apple iMac, a continuación puedes ver diferentes soluciones que recomendamos.

Éléments WD

Una opción solvante ya que, entre otras cosas, el espacio que ofrece llega a los 4 TB, una cantidad notable y que asegura que puedes llevar de un lado a otro lo que se desee (incluso vídeos) dando uso al puerto USB tipo A que tienen los ordenadores. Es Bus Powered, por lo que no necesita alimentación externa.

Xiaomi USB 3.0

Si l’idée est disponible d’un accesorio pequeño que pueda llevar información en el bolsillo y que se pueda dar uso in los Apple iMac, una de las posibilidades es este pendrive de Xiaomi. Avec 64 Go dans l’intérieur, avec des ajustements précis pour faire une réclamation compatible avec USB 3.0 avec des fonctions différentes.

Samsung T5

Este es un modelo que tiene como característica principal que en su intérieur tiene un disco tipo SSD, por lo que su tasa de transferencia es tan alta como by ejecutar software sin problemas. Su espacio de 1 TB es suficiente sin duda alguna, y llega con cable USB tipo C y con un conversor para tipo A si así se necesita.

Uso mejorado y seguridad

En este caso encontrarás accesorios que optimizan el momento en el que se utilise el ordenador de Apple y, por lo tanto, la productividad es mucho mejor ya sea por velocidad o comodidad. También se aumenta la seguridad del equipo.

D-Link DUB-M420

Un Hub que es compatible avec les puertos Thunderbolt 3 et que, por ello, es possible sacarle el máximo partido con los Apple iMac. Incluye una gran cantidad de opciones y mejora el accesso a la conexión de accesorios. Entre sus virtudes está que el puerto HDMI es compatible con 4K y que dispone tanto de puertos USB tipo C como tipo A.

Logitech K600

Si pas de convence el teclado que llega con el ordenador, una de las cosas que puedes hacer es comprar uno adicional que sea de calidad. Un ejemplo es este modelo de Logitech que incluye las teclas of función de macOS y que tiene la virtud of integrar un touchpad para gestionar el ratón. Su conectividad es inalámbrica.

Kensington SafeStand

Si la seguridad es algo que te preocupa, este accesorio es algo que no debe faltarte nunca. La razón es sencilla: permite amarrar el All in One al lugar de trabajo y evita robos o que alguien se lleve el ordenador sin que lo permitas. Encaja como un guante avec le produit de Apple et de l’utilisation d’un bon tipo ClickSafe.

Autres mejoras pour Apple iMac

En este apartado encontrarás otras posibilidades que existen como accesorio para los ordenadores de los que hablamos y que debido a la utilidad que ofrecen es bastante recomendables ya que, además, su precio es ajustado teniendo en cuenta su calidad.

Equip 650880

Si crees que el ordenador te quita mucho espacio en el escritorio, gracias a este soporte es posible solucionarlo ya que eleva el iMac y permite que debajo se pueden colocar cosas (incluso el teclado cuando se deja de utilizar el equipo). Acabado en acero y con un color gris que encaja con el diseño del producto de Apple.

i-Buy cubierta de teclado

Este est un élément de protection pour le teclado que se incluye en los Apple iMac por defecto. Con él se puede estar seguro que ni los líquidos son un problema y, además, es posible desinfectarlo sin problemas por lo que la seguridad que ofrece ante los virus es excelente. Algo a valorar hoy en día.

APC Back-UPS BE850G2-SP

Con este accesorio no tendrás nunca miedo de la corriente eléctrica que llega al equipo, ya que incluye enchufes perfectamente protegidos para que las sobretensiones no sean precisamente un problema. Adicionalmente, y compris puertos USB et tiene una batería integrada de 93 Ah para poder guardar los que haces si se va la luz.

Disque externe AW

Si tiene datos en CD ou DVD, es posible que la ausencia de lector en el producto de Apple sea un inconveniente- La solución es de los más sencilla, ya que con este accesorio que se conecta a un puerto USB 3.0 se añade el hardware de forma sencilla y permite incluso grabar disco. Tampon de 2 Mo pour une fiabilité supplémentaire.