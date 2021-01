Nouvelles lignes de design, mise en avant des caméras et du matériel de continuité qui maintient (et renouvelle heureusement aussi) l’engagement d’Exynos … C’est ainsi que les Galaxy S21 ont évolué en un an!

Écrit par Damián García chez Samsung

Enfin, ils sont officiels, nous les connaissions d’innombrables fuites pendant des semaines, et la vérité est que Samsung n’a pratiquement rien économisé pour son premier UNPACKED du cours 2021, avec lequel le géant sud-coréen était en avance sur tous ses concurrents dans l’industrie mobile cette année.

Et oui, le nouveau Galaxy S21 a été présenté avec les honneurs de téléphone phare, montrant leurs nouvelles lignes de design mais confirmant une conception que, sans aucun doute, nous pouvons définir comme continuité par rapport à ce qui figurait déjà dans le catalogue de Samsung, avec du matériel et des fonctionnalités déjà connus à l’exception du S-Pen qui est un accessoire du Galaxy S21 Ultra.

En tout cas, et comme cela va de soi surtout pour les plus fanatiques de Samsung, certains compteront certainement déjà pour leur mise à jour mobile annuelle, et s’il est vrai que l’Exynos 990 n’était pas le meilleur chipset Samsung de ces dernières années, Il est temps d’analyser si ce changement par rapport au Galaxy S20 ou Galaxy S20 + en vaut la peine pour les nouveautés de ces Galaxy S21 et S21 +… Voulez-vous connaître toutes les différences? Eh bien, suivez-nous ci-dessous!

Samsung Galaxy S21 et S21 +, deux “ saveurs ” différentes (mais similaires) dans le nouveau haut de gamme

Du Galaxy S20 au Galaxy S21: c’est tout ce qui change après un an

Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S21CaractéristiquesSamsung Galaxy S20Samsung Galaxy S21Dimensions151,7 x 69,1 x 7,9 (mm)

164 (g) 151,7 x 71,2 x 7,9 (mm)

171 (g) Écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces

120 Hz, HDR10 +

6,2 pouces Corning Gorilla Glass 6Infinity-O Dynamic AMOLED 2X

120 Hz, HDR10 +, 1 300 nits

Corning Gorilla Glass VictusResolutionQHD + (3200 x 1440 pixels), 20: 9, 563 PPPFHD + (2400 x 1080 pixels), 20: 9, 421 PPP ProcesseurSamsung Exynos 990 Octa-core 7 nmSamsung Exynos 2100 Octa-core 5 nmRAM8 Go LPDDR58 Go Système LPDDR5 Pied

Une interface utilisateur 2.1

(Mise à jour vers Android 11) Android 11

Un stockage UI 3.0 128/256 Go UFS 3.0

microSD 1 TB128 / 256 Go UFS 3.1

Caméras microSD 1 ToArrière: 12 MP (principal) ƒ / 1,8, OIS. 12 MP (grand angle) ƒ / 2.2. 64 MP (téléobjectif) ƒ / 2.0. Zoom hybride optique 3X, numérique 30X, OIS.

Frontale: 10 MP ƒ / 2,2Arrière: 12 MP (principal) ƒ / 1,8, OIS. 12 MP (ultra grand angle) ƒ / 2.2. 64 MP (téléobjectif) ƒ / 2.0. Zoom hybride optique 3X, numérique 30X, OIS.

Frontale: Batterie 10 MP ƒ / 2,2 4000 mAh (non amovible)

Charge rapide 25W

Charge sans fil de 15 W

Recharge sans fil inversée 4,5 W 4000 mAh (non amovible)

Charge rapide 25W

Charge sans fil de 15 W

Recharge sans fil inversée 4,5 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage 2D, USB 3.2 Type C, Emojis AR, Super Slow Motion, caméra avec optimiseur de scène, haut-parleurs AKG, Dolby Atmos, protection IP685G, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage 2D, USB 3.2 Type C, AR Emojis, Super Slow Motion, caméra avec optimiseur de scène, haut-parleurs AKG, Dolby Atmos, protection IP68

Du Galaxy S20 + au Galaxy S21 +: c’est tout ce qui change après un an

Samsung Galaxy S20 + vs Samsung Galaxy S21 + Spécifications Samsung Galaxy S20 + Samsung Galaxy S21 + Dimensions 161,9 x 73,7 x 7,8 (mm)

186 (g) 161,4 x 75,6 x 7,8 (mm)

202 (g) Écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces

120 Hz, HDR10 +

6,7 pouces Corning Gorilla Glass 6Infinity-O Dynamic AMOLED 2X

120 Hz, HDR10 +, 1 300 nits

Corning Gorilla Glass Victus Resolution QHD + (3200 x 1440 pixels), 20: 9, 525 PPPFHD + (2400 x 1080 pixels), 20: 9, 394 PPP Processor Samsung Exynos 990 Octa-core 7 nm Samsung Exynos 2100 Octa-core RAM 5 nm 8 Go LPDDR 58 Go LPDDR5 Système d’exploitation 10 Pied

Une interface utilisateur 2.1

(Mise à jour vers Android 11) Android 11

Un stockage UI 3.0 128/256 Go UFS 3.0

microSD 1 TB128 / 256 Go UFS 3.1

Caméras microSD 1 ToArrière: 12 MP (principal) ƒ / 1,8, OIS. 12 MP (grand angle) ƒ / 2.2. 64 MP (téléobjectif) ƒ / 2.0. Zoom hybride optique 3X, numérique 30X, OIS.

Frontale: 10 MP ƒ / 2,2Arrière: 12 MP (principal) ƒ / 1,8, OIS. 12 MP (ultra grand angle) ƒ / 2.2. 64 MP (téléobjectif) ƒ / 2.0. Zoom hybride optique 3X, numérique 30X, OIS.

Frontale: Batterie 10 MP ƒ / 2,2 4500 mAh (non amovible)

Charge rapide 25W

Charge sans fil de 15 W

Recharge sans fil inversée 4,5 W 4800 mAh (non amovible)

Charge rapide 25W

Charge sans fil de 15 W

Recharge sans fil inversée 4,5 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage 2D, USB 3.2 Type C, Emojis AR, Super Slow Motion, caméra avec optimiseur de scène, haut-parleurs AKG, Dolby Atmos, protection IP685G, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage 2D, USB 3.2 Type C, AR Emojis, Super Slow Motion, caméra avec optimiseur de scène, haut-parleurs AKG, Dolby Atmos, protection IP68

Le Samsung Galaxy S21, la continuité du matériel et le retour à la bague en plastique

Certes, de nombreux yeux sont toujours attentifs à ce qui se passe autour du Galaxy S21 Ultra, et bien que le modèle le plus performant de la famille soit aussi le plus frappant, je n’ai aucune preuve mais aucun doute que le Galaxy S21 sera le plus recherché par la majorité des utilisateurs.

En réalité, sa taille confortable est un énorme avantage tout comme son prix, beaucoup plus attrayant, avec une optimisation de la façade presque parfaite et un panneau de 6,2 pouces de haute qualité maintenant animé par un chipset qui promet plus et que nous adorerons tester, tout comme le nouvel Exynos 2100.

Pour moi, c’est sans aucun doute le modèle le plus attractif, et celui qui justifie le mieux la mise à jour d’un Galaxy S20 malgré le retour de matière plastique, avec lequel l’arrière a été fabriqué en maintenant des normes de qualité très élevées en ajoutant les avantages de légèreté qu’offre le polycarbonate. Et c’est ça qui est bien utilisé, le plastique n’est pas mauvais ni ne doit l’être …

En fait, je justifie cette opinion très simplement, car Batterie de 4000 mAh reste comme un système photographique similaire, mais la nouvelle matrice FHD + du panneau, qui ne diminue pas la qualité pour cette raison et prend désormais en charge 120Hz, comme l’Exynos 2100 avec la technologie 5 nanomètres, fera son autonomie est bien meilleure offrant ainsi une expérience beaucoup plus soignée dans tous les aspects.

Rénovation plus logique et avec moins de fanfare, 5G pour tous et mise en avant pour sa nouvelle conception différentielle

Comme nous l’avons commenté, la rénovation du matériel nous laisse un peu froid pour l’égalité entre les générations, et c’est que Samsung a mis à jour les composants sans faire trop de bruit, en veillant à la nécessité de remplacer l’infâme Exynos 990 pour un nouveau modèle qui promet beaucoup plus mais que nous n’avons pas encore pu tester.

Sinon, la matrice de ses panneaux est de la résolution QHD + à FHD + en maintenant la technologie et la qualité de Dynamic AMOLED 2X, démocratisant pour toute la famille le 120 Hz, HDR + ou Gorilla Glass Victus, qui sera désormais pour tout le monde.

Le reste de l’appareil est similaire à ce que Samsung nous a déjà proposé, avec améliorations centrées sur le logiciel telles que le nouveau Director’s View qui vous permet de vérifier un aperçu de tous les capteurs, et avec le nouveau OneUI 3.0 qui affine beaucoup plus une personnalisation sur Android dans lequel Samsung est sur le point d’atteindre l’excellence.

Il n’y a pas d’améliorations excessives dans le matériel des caméras, mais nous aurons toute la connectivité de la batterie de la nouvelle génération avec 5G, WiFi6 et d’autres technologies déjà disponibles dans tous les modèles, bien que évidemment la proéminence maximale est pour son nouveau design emblématique que Samsung a voulu sortir avec toute la splendeur.

En fait, pour moi, c’est le changement le plus notable, et c’est Samsung rafraîchit enfin ses lignes non seulement offrant de nouvelles nuances de couleurs plus vives et en des finitions mates à la mode, mais a également souhaité mieux intégrer les modules de caméras qui deviennent de plus en plus gros et qui s’aggravent à l’arrière des nouveaux smartphones.

L’idée du géant sud-coréen a été de monter tous les objectifs et capteurs dans un module métallique qui est intégré dans le châssis et le cadre du Galaxy S21 lui-même, offrant désormais un ensemble plus harmonieux que je n’en doutais au départ, mais qui maintenant je l’aime vraiment beaucoup comme j’ai pu m’y habituer.

Et puis pour la conception et uniquement la mise à niveau matérielle logique… cela vaut-il la peine de changer?

Bon ça est la grande question et vous ne pouvez y répondre, donc d’Explica.co nous devons le laisser entre vos mains après mettre sur la table toutes les améliorations de la nouvelle génération du Galaxy S, qui est mis à jour en 2021 avec de bonnes références mais avec ce petit point de continuité qui me fait douter.

Si vous me demandez personnellement et Si j’avais un Galaxy S20, je passerais sûrement au Galaxy S21, mais ayant un Galaxy S20 + ou un Galaxy S20 + Ultra, la vérité est que les doutes sont nombreux et je ne pense pas que le changement en vaille la peine pour aucun des nouveaux modèles, honnêtement.

Comme on dit toujours, voici les prix et l’argent est à vous de le dépenser pour tout ce que vous voulez, et en tenant compte du fait que nous parlons évidemment de ce que sont probablement les meilleurs smartphones avec Android, sûrement Vous ne vous tromperez pas si vous décidez enfin d’acheter votre Galaxy S21 dans l’une des trois saveurs:

Le Samsung Galaxy S21 peut désormais être réservé: prix et où acheter