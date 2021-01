Tous les cours Google gratuits de son programme Activate

Écrit par Damián García sur Google

Il y a quelque temps, nous vous avons expliqué les possibilités qu’Interner nous offre nous former aux compétences numériques, avec des cours gratuits de programmation, d’électronique ou d’Internet des objets. Aujourd’hui, nous voulons vous aider à continuer en profiter pour améliorer vos profils et valoriser votre carrière sans avoir à quitter la maison et sans dépenser un seul euro.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le géant de Mountain View a eu un plateforme de formation appelée Google Activate totalement en ligne, où vous pouvez trouver jusqu’à 33 cours gratuits dispensés par Google lui-même, et où 9 d’entre eux ont même un certification officielle très apprécié ces derniers temps.

Données et technologie. Développement professionnel. Le marketing numérique. Trois catégories avec 33 cours GRATUITS et jusqu’à 9 certifications officielles vous attendent sur Google Activate sans frais et sans quitter la maison

De quoi parlent les cours gratuits de Google? Ils m’intéressent?

Qu’ils vous intéressent ou non est quelque chose que vous devriez vous évaluer, mais la vérité est que l’offre de formation du programme Google Activate s’est développée avec des options très intéressantes dans différents domaines, toutes axées sur acquérir les compétences les plus demandées aujourd’hui dans les grandes entreprises.

En fait, les cours sont inclus dans trois catégories la mer attrayante Pour grandir professionnellement:

Données et technologieDéveloppement professionnelMarketing numérique

En outre, tous ont été développé par Google et spécifiquement orienté vers la formation en ligne, en collaboration avec des entités de renom comme l’École d’organisation industrielle, l’Université Complutense de Madrid, FutureLearn, OpenClassrooms, la Fondation Santa María la Real ou l’Université d’Alicante, entre autres centres de formation réputés.

1⃣ Fondamentaux du marketing numérique

2⃣ Cloud computing

3⃣ Commerce électronique

4⃣ Productivité personnelle

Ici, à partir de ce lien, vous pouvez trouver le vaste catalogue de contenus de formation gratuits de Google, avec la possibilité de les filtrer par catégories, prestataires, durée, difficulté ou par possibilité de certification officielle dans chaque cas.

Tous les cours Google gratuits sont divisé en modules et peut être fait de la maison, à notre rythme et sans soucis majeurs, et d’accéder au contenu de la formation nous n’aurons besoin que d’un PC Les cours sont dispensés sous forme de vidéos ou à l’aide d’autres outils simples destinés à la téléformation.

L’ensemble de l’offre de formation se présente comme suit, avec un grand nombre de cours Google gratuits que vous pouvez commencer tout de suite sans autre besoin qu’un compte Google, si l’un de vous était particulièrement intéressé. Nous vous laissons également les liens directs!

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL: MARKETING NUMÉRIQUE:Fondamentaux du marketing numérique. (26 modules – 40 heures). Accédez au cours.Commerce électronique. (8 modules – 40 heures). Accédez au cours.Compétences numériques pour les professionnels. (7 modules – 40 heures). Accédez au cours.Transformation numérique pour l’emploi. (4 modules – 40 heures). Accédez au cours.Promouvoir une entreprise en ligne. (7 modules – 3 heures). Accédez au cours.Amenez les clients à vous trouver. (4 modules – 3 heures). Accédez au cours.Promouvoir une entreprise avec de la publicité en ligne. (5 modules – 3 heures). Accédez au cours.Exporter une entreprise vers d’autres pays. (1 module – 1 heure). Accédez au cours.Connectez-vous avec vos clients via mobile. (2 modules – 1 heure). Accédez au cours.Promouvoir une entreprise avec du contenu. (4 modules – 3 heures). Accédez au cours.Découvrez ce dont les clients ont besoin et comment ils se comportent sur Internet. (3 modules – 1 heure). Accédez au cours.Comment améliorer et protéger votre campagne en ligne. (12 modules – 7 heures). Accédez au cours.Réseau de Recherche Google Ads. (9 modules – 3 heures). Accédez au cours.Réseau Display de Google Ads. (6 modules – 2 heures). Accédez au cours.Mesure Google Ads. (8 modules – 3 heures). Accédez au cours.Annonces Shopping. (7 modules – 3 heures). Accédez au cours.Vidéo Google Ads. (5 modules – 3 heures). Accéder au cours DONNÉES ET TECHNOLOGIE:Cloud computing. (7 modules – 40 heures). Accédez au cours.Cours de développement d’applications mobiles. (8 modules – 40 heures). Accédez au cours.Cours d’introduction au développement Web: HTML et CSS (1/2). (5 modules – 40 heures). Accédez au cours.Cours d’introduction au développement Web: HTML et CSS (2/2). (4 modules – 40 heures). Accédez au cours.Familiarisez-vous avec les bases de la programmation. (1 module – 1 heure). Accédez au cours.Apprenez les bases de l’apprentissage automatique. (1 module – 1 heure). Accédez au cours.Améliorez la sécurité en ligne de votre entreprise. (1 module – 1 heure). Accédez à la formation Une sélection de formations variées et de qualité, toutes destinées à acquérir les compétences et compétences numériques nécessaires pour vous développer en tant que professionnels dans différents domaines… Et avec la possibilité de certifier certains cours!

Obtenez votre certification officielle avec des cours Google gratuits

Tous les cours Google gratuits disponibles n’offrent pas la possibilité de obtenir une certification officielle, quelque chose de très apprécié par les entreprises ces derniers temps, mais les plus complets l’offrent afin que nous puissions inclure dans nos CV la formation effectuée avec son certificat délivré par Google lui-même.

Sur les 33 cours proposés, 9 d’entre eux – tous de 40 heures ou plus – ont le possibilité de passer un examen de certification, dans certains cas gratuitement ou dans d’autres payants, pour obtenir notre diplôme et notre certification officielle valables de manière professionnelle.

Parce que la formation à domicile ne doit pas être si compliquée, ni accroître nos connaissances dans des matières et des compétences de plus en plus nécessaires pour le nouveau marché du travail que les technologies et l’avenir nous ont apporté. Voulez-vous vous inscrire pour un?

