Le Tour passera par la région de Rubí et Zafiro dans la dernière ligne droite de janvier, avec de nouveaux œufs et des raids.

Pokemon aller est en tournée: au cours des dernières semaines, Niantic a organisé plusieurs événements pour visiter le différentes régions qui ont joué dans les aventures des jeux de base. Voici le hic: il est organisé dans un ordre régressif, ce qui signifie que Kalos était le premier et Kanto était le dernier. Sur la liste, c’est au tour de Hoenn, qui a servi de décor à Rubí et Zafiro en 2003. Nous pourrons profiter de leur espace très prochainement.

Sur le blog officiel, ses responsables annoncent que l’événement sera disponible du mardi 19 janvier 2021 à 10h00 au dimanche 24 janvier 2021 à 20h00 heure locale. Pendant ce temps, de nombreux Pokémon Hoenn dans la nature plus fréquemment, ainsi que dans les séquences d’éclosion et les incursions.

Vous devriez notamment cibler Aron brillant sauvage, les légendaires Groudon et Kyogre présents dans les raids cinq étoiles, le puissant Metagross Poing Météore qui peut être réalisé en évoluant vers Metang pendant ce temps, et les tâches de recherche qui se terminent par la rencontre avec Rayquaza. Ce dernier connaîtra en exclusivité le puissant mouvement Gale, et si vous avez de la chance, vous le trouverez peut-être encore dans une version variocolor.

Le 25e anniversaire de Pokémon

Il ne fait aucun doute que le Pokémon GO Tour se terminera par Kanto juste prêt pour la célébration du 25e anniversaire de cette énorme franchise. Nous devrions avoir des annonces connexes vers le 27 février, coïncidant avec le lancement de Rouge et Bleu au Japon. Il est probable qu’à ce moment-là, nous connaîtrons tous les détails sur les nouveaux jeux et produits de la saga.

En attendant, nous sommes heureux de savoir que les jeux Niantic et DeNA fêteront ce moment à leurs propres conditions. Dans le premier cas, au moins, on nous dit aussi que Johto Il occupera le devant de la scène du 26 janvier au 31 janvier, donc si vous devez enregistrer Lugia, Ho-Oh et sa société dans votre Pokédex, assurez-vous d’en tenir compte.

