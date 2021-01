En vente le 29 janvier prochain, les nouveaux Samsung Galaxy S21 proposeront plusieurs cadeaux en pré-vente à des prix qui commencent à partir de 849 euros.

Écrit par Damián García sur Samsung Galaxy S21

En ce mois de janvier chargé avec lequel Samsung a voulu commencer 2021 plus fort que jamais, la vérité est que les stars du pli sont sans aucun doute le nouveau Galaxy S21 qui Ils seront publiés dans le Unpacked du lendemain 14, jeudi, et qu’à ce rythme, ils arriveront longtemps à leur position sans aucune surprise à nous dire.

En fait, nous avions déjà parlé de prix et de lancement précédemment, à la suite d’informations qui sont maintenant ajustées et complétées par les collègues de WinFuture, confirmant quand et à quel prix arrivera le Samsung Galaxy S21, en plus d’informer sur la campagne de prévente et les cadeaux que Samsung inclura avec son nouveau haut de gamme.

Maintenant, nous allons décomposer les détails, mais sûrement le plus important et ce qui vous intéresse le plus est de savoir que Samsung n’attendra pas trop longtemps du Unpacked pour mettre en vente le Galaxy S21, qui arriverait officiellement sur le marché le 29 janvier, à peine deux semaines après sa présentation … Voulez-vous connaître le reste des détails? Eh bien, suivez-nous ci-dessous!

Savoir plus: 8 mobiles Samsung qui marqueront la prochaine 2021

De 849 à 1429 euros, tout le monde peut avoir son Galaxy S21 avec cadeaux inclus

Présenté le 14/01 et en vente le 29/01, la vérité est que Les trois saveurs du Samsung Galaxy S21 offriront de nobles caractéristiques de gamme bien que chacun s’adresse à un public bien différencié, sûrement avec la photographie comme le grand incitatif des modèles les plus premium, malgré le fait que le plastique ornera à nouveau un Galaxy S bien des années plus tard.

Quoi qu’il en soit, ce que nous verrons dans chacun d’eux est au nouveau chipset Exynos 2100 de Samsung, ce qui devrait nous faire oublier l’embarras de l’Exynos 990 et sa comparaison inégale avec le Snapdragon 865+ de Qualcomm, avec Connectivité 5G et optimisation énergétique améliorée pour éviter une décharge rapide de la batterie.

Concernant son lancement, ce pour quoi vous êtes venu, Samsung commencera le processus de pré-vente et de réservation le 14 janvier, se terminant le 28 du même mois pour un début des livraisons le 29 janvier dans pratiquement tous les canaux de vente en ligne, physiques et opérateurs où le terminal sera disponible dans toutes ses variantes.

Ce sont tous les Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra, dans toutes leurs couleurs:

Selon des sources, les prix en Allemagne seraient les suivants pour chaque modèle, en tenant évidemment compte du fait qu’ils ne sont pas encore confirmés et selon le pays, ils peuvent varier considérablement s’occuper des impôts et des droits.

En tout cas, nous pouvons les prendre comme base pour l’Espagne car plus ou moins, sans aucun doute, ils seront dans ces chiffres:

Samsung Galaxy S21, à partir de 849 euros.Samsung Galaxy S21 +, à partir de 1049 euros.Samsung Galaxy S21 Ultra, de 1249 à 1429 euros.

Ils nous informent également des cadeaux que Samsung offrira lors de la campagne de pré-achat, et comme d’habitude, le géant sud-coréen proposera à nouveau des produits et accessoires au lieu de remises directes si nous réservons notre unité de n’importe quel Galaxy S21:

Avec lui Samsung Galaxy S21, nous recevrions un Galaxy Buds Live (179,90 euros) plus un Galaxy SmartTag (29,90 euros). Samsung Galaxy S21 + Ils nous donneraient également les Galaxy Buds Live (179,90 euros) et un Galaxy SmartTag (29,90 euros). Samsung Galaxy S21 Ultra, l’offre serait plus attractive avec notamment le nouveau Galaxy Buds Pro (229,90 euros) et un Galaxy SmartTag (29,90 euros).

Évidemment, les prix que nous reflétons des nouveaux accessoires sont également des estimations, puisque les balises intelligentes Galaxy Buds Pro et Samsung SmartTag nous les rencontrerons lors de l’intéressant Unpacked 2021 qui prépare déjà une table et une nappe pour les nouveaux appareils Samsung.

Restez à l’écoute d’Explica.co ces jours-ci, car sûrement à l’approche de l’événement Nous continuerons à connaître les détails du nouveau Galaxy S21 et de tous les accessoires qui sortira avec eux… N’êtes-vous pas déjà impatient?

Savoir plus: Surprise! Voici les Samsung Galaxy Buds Pro en vidéo à l’avance