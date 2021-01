TOUT sur les caméras du Galaxy S21: les détails des capteurs des nouveaux mobiles de l’entreprise sont filtrés.

Chacun détails de l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 ont été exposés dans une fuite partagée par Evleaks

En l’absence d’une semaine pour la présentation officielle des appareils, les caractéristiques de la section photographique du nouveau trio de smartphones Samsung a été dévoilé, confirmant la nouvelle qu’ils intégreront par rapport aux précédents Galaxy S20 et Galaxy S20 Ultra.

Trois caméras pour les Galaxy S21 et S21 +

En commençant par les deux modèles les plus basiques de la famille, on trouve un système composé de trois capteurs à l’arrière, disposés en format vertical.

Le capteur principal est situé dans centre, et a une résolution de 12 mégapixels et une ouverture _f / _1.8. Juste au-dessus, un Capteur 12 mégapixels f / 2.2 avec objectif ultra grand angle, et enfin nous voyons un objectif “téléobjectif” de 64 mégapixels f / 2.2.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est fort probable que le prétendu téléobjectif ne sois pas tel, et qu’au lieu de cela, Samsung a opté pour une stratégie similaire à celle suivie l’année dernière avec le Galaxy S20, profitant de la résolution plus élevée du capteur pour offrir une découpe numérique de meilleure qualité, mais sans effectuer aucun type de zoom optique.

Sur le devant des Galaxy S21 et S21 +, nous trouvons un caméra unique de résolution 10 mégapixels et ouverture de _f / _2.2.

Capteurs supplémentaires – et résolution – dans le modèle Ultra

Comme prévu, le Galaxy S21 Ultra sera le modèle qui obtient la meilleure partie de cette génération, à travers un système composé de quatre caméras arrière.

Dans ce cas, le capteur principal sera 108 mégapixels, la même résolution que Samsung a déjà utilisée dans le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note20 Ultra. Tout indique, oui, que ce serait un capteur amélioré, bien que l’ouverture f / 1,8 serait maintenue.

Le capteur avec un objectif ultra grand angle ne manque pas, ce qui sera apparemment le même présent dans le S21 et S21 +, avec 12 mégapixels et une ouverture f / 2,2.

La principale nouveauté dans ce cas réside dans l’existence de pas un, mais deux téléobjectifs, à la fois avec une résolution de 10 mégapixels, et avec des ouvertures f / 4,9 et f / 2,4 respectivement, l’une équivalente à 72 millimètres, et l’autre équivalente à 240 millimètres, dans les deux cas équipé d’un stabilisateur optique d’image.

Il y a également des changements concernant le frontalEh bien, nous avons maintenant un Caméra de résolution 40 mégapixels et ouverture f / 2.2. Il est donc probable que nous parlions du même capteur que nous avons déjà trouvé dans le devant le Galaxy S20 Ultra.

Au-delà de tout cela, Samsung devrait introduire améliorations du traitement d’image, ainsi que de nouvelles fonctions pour tirer le meilleur parti de ce nouveau système de caméra. En fin de compte, tout indique que l’entreprise J’aurais mis plus d’emphase que jamais dans le développement de la section photographique du Galaxy S21, dans le but de réduire l’écart entre les caméras de leurs mobiles et celles de modèles concurrents comme l’iPhone d’Apple ou le Pixel de Google.