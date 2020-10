Le Consortium Unicode, une organisation à but non lucratif, est en charge de la normalisation des lettres et des caractères sur les ordinateurs suivant le système Unicode, et approuve chaque année 60 propositions que des entreprises comme Google sont ensuite en charge de concevoir pour leurs systèmes d’exploitation. Le consortium Unicode s’assure également que tous les périphériques peuvent voir les icônes qu’ils s’envoient.

Comme nous vous l’avons dit ce matin, c’est aujourd’hui la Journée mondiale des Emoji ou la Journée mondiale des Emoji. Et aussi une spéciale, car ces émoticônes qui ont remplacé les mots n’ont pas moins d’un quart de siècle, 25 ans depuis leur création dans une année lointaine 1995. Et donc, rien de mieux que de profiter d’aujourd’hui pour enseigner le de nouveaux emojis que nous verrons sur Android et iOS avant la fin de 2020.

117 nouveaux emojis pour Android

Google a montré l’ensemble des 117 nouveaux emojis qui arriveront cette année sur les téléphones Android, et qui comprend 65 nouveaux emoji ainsi que 55 tons de peau et les variantes de genre, telles que «personne en smoking» ou «deux personnes se serrant dans leurs bras». ‘Emoji 13.0’ comprendra 62 nouveaux emojis, ainsi que 55 tons de peau et variantes de genre.

Toutes ces nouveautés seront dDisponible sur les appareils Android à la fin de 2020 avec la sortie d’Android 11. Nous aurons également un ninja emoji, un cœur et un poumon plus réalistes, ou le geste classique avec les doigts d’une main pour vous de mordre et de regarder – en fait un geste italien.

Il y aura aussi de nouveaux animaux comme un chat noir, un panda, des insectes comme un ver, un cafard ou une mouche et même des animaux éteints comme le Dodo. Non seulement de nouveaux emojis ont été ajoutés, mais certains ont été repensés “pour leur donner une belle apparence en mode sombre pour envoyer des SMS tard dans la nuit”.

14 nouveaux emojis pour iOS

Aujourd’hui, c’est la première fois qu’Apple présente les nouveaux emojis suivants pour 2020, qui arriveront à l’automne prochain sur iOS, iPadOS et macOS. Et ce sont ceux-ci:

Dodo

Poupées gigognes

Piñata

Tamale

Doigts pincés

Boomerang

Ninja

Pièce de monnaie

Coeur anatomique

Castor

Symbole transgenre

Thé aux bulles

Poumons

Les emojis approuvés et à venir sur iOS cette année (mais non publiés aujourd’hui) incluent Smiley Face with Tears, Face in Disguise et People Hugging. Parmi ceux qui ont été vus, l’un des plus pertinents est l’emoji pour les poumons, qui vient avec un cœur anatomique. Et l’un des nouveaux emojis les plus discutés et approuvés cette année s’appelle geste de la “ main italienne ” (nom actuel: Doigts pincés).

Pas d’émojis de coronavirus

Étant donné que les nouvelles propositions d’emojis mettent jusqu’à deux ans pour arriver sur les téléphones, il est peu probable que nous voyions des emojis spécifiques à Covid sur les téléphones cette année. Bien que lorsque l’on parle du coronavirus, sans aucun doute le nouvel emoji ninja sera l’un des choix les plus populaires depuis qu’il vient avec son visage couvert comme s’il portait un masque. Cet emoji a été approuvé avant la pandémie mondiale que nous vivons.

La liste des nouveaux emojis comprendra également les symbole transgenre, la nourriture tamale, un boomerang, une pièce de monnaie, un dodo, un castor et même une matriochka. Et Apple publiera également des mémojis, les avatars que les utilisateurs peuvent créer pour se ressembler, avec des masques faciaux de différentes couleurs.