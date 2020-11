Nous sommes à quelques jours du lancement de la prochaine génération de consoles. La PlayStation 5 et la Xbox Series X / S sont au coin de la rue, il est donc intéressant de savoir quels sont les jeux dont nous pouvons profiter au lancement des deux plates-formes. Bien sûr, il existe d’autres titres qui, bien qu’ils ne soient pas disponibles dès le premier jour, le feront des jours ou des semaines plus tard, tandis que d’autres attendront jusqu’en 2021, comme Horizon Forbidden West, God of War 2 ou Halo Infinite. .

Bien que l’offre d’exclusivités de lancement sur Xbox Series X / S ait été affectée en raison du retard de Halo Infinite, cela ne signifie pas que ses acheteurs n’auront pas d’options pour s’amuser dès le premier jour. En premier lieu, vous pouvez profiter de toute votre bibliothèque Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. De plus, avec Livraison intelligente et l’optimisation pour Xbox Series X / S offrira des améliorations visuelles telles qu’une résolution accrue, une fréquence d’images plus élevée, un HDR automatique et, bien sûr, des temps de chargement réduits. Dans cette publication, nous vous proposons également une liste de jeux avec l’emblème “Optimisé pour la série Xbox X / S”.

La situation de la PlayStation 5 est quelque peu différente, car oui il y aura des jeux de lancement exclusifs tels que Demon’s Souls, Sackboy: A Big Adventure et Spider-Man: Miles Morales. Attention, car les deux derniers atteindront également la PS4. En outre, Sony proposera Collection PlayStation Plus, une compilation de divers jeux PS4 dont vous pouvez profiter gratuitement sur la PS5, à condition que vous soyez abonné à PlayStation Plus. Il est important de noter que la console il est également rétrocompatible avec son prédécesseur et vous n’avez pas besoin d’ouvrir votre portefeuille pour profiter de cette fonctionnalité.

Lancer des jeux

Jeu de plateforme de nouvelle génération Astro’s Playroom PS5 (inclus sur la console) Spider-Man: Miles Morales PS5 Demon’s Souls PS5 Bugsnax PS5 Godfall PS5 et PC The Pathless PS5 et PC Yakuza: Like a Dragon Xbox Series X / S (jusqu’en mars sur PS5 ) Gears Tactics Effet Tetris Xbox Series X / S: Xbox Series X / S connectés et PC Fortnite PS5 et Xbox Series X / S Assassin’s Creed Valhalla PS5, Xbox Series X / S et PC Watch Dogs: Legion PS5, Xbox Series X / S et PC DIRT 5 PS5, Xbox Series X / S et PC Devil May Cry 5: Special Edition PS5 et Xbox Series X / S Maneater PS5, Xbox Series X / S et PC Mortal Kombat 11 Ultimate PS5 et Xbox Series X / S NBA 2K21 (version nouvelle génération) PS5, Xbox Series X / S et PC No Man’s Sky: La nouvelle génération PS5, Xbox Series X / S et PC Observer: System Redux PS5, Xbox Series X / S et PC ‌Overcooked: All You Can Eat PS5 (plus tard sur Xbox Series X / S) Warhammer: Chaosbane Slayer Edition PS5, Xbox Series X / S et PC Planet Coaster: Console Edition PS5 et Xbox Series X / S WRC 9 FIA World Rally Championship PS5, Xbox Se ries X / S et PC

Jeux à venir dans un proche avenir

Dans la liste suivante, vous pouvez trouver ceux titres qui sortiront des jours ou des semaines plus tard l’arrivée de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X / S; même jusqu’en 2021 – nous les avons omis pour les années suivantes. Gardez toutefois à l’esprit que certains n’ont pas encore de date précise et qu’il faudra être patient pour le savoir.

Jeu Plateforme de nouvelle génération Date de sortie Call of Duty: Black Ops Cold War PS5, Xbox Series X / S et PC 13 novembre 2020 Just Dance 2021 PS5, Xbox Series X / S et PC 24 novembre 2020 Heaven PS5, Xbox Series X / S et PC 3 décembre 2020 Immortals Fenyx Rising PS5, Xbox Series X / S et PC 3 décembre 2020 FIFA 21 (version nouvelle génération) PS5, Xbox Series X / S et PC 4 décembre 2020 Madden NFL 2021 (version nouvelle génération) PS5, Xbox Series X / S et PC 4 décembre 2020 Puyo Puyo Tetris 2 PS5, Xbox Series X / S et PC 8 décembre 2020 Cyberpunk 2077 PS5, Xbox Series X / S et PC 10 décembre 2020 La moyenne Xbox Series X / S et PC 10 décembre 2020 Destiny 2: Beyond Light (version nouvelle génération) PS5, Xbox Series X / S et PC 12 décembre 2020 Ratchet & Clank : Rift Apart PS5 Proche du lancement de Hitman 3 PS5, Xbox Series X / S et console PC 20 janvier 2021 Destruction AllStars PS5 Février 2021 Gran Turismo 7 PS5 2021 Horizon: Forbidden West PS5 2021 God of War 2 PS5 2021 Halo Infinite Xbox Series X / S et PC 2021 Far Cry 6 PS5, Xbox Series X / S et PC 2021 Fortnite sur Unreal Engine 5 PS5, Xbox Series X / S et PC 2021

Jeux “Optimisés pour Xbox Series X / S”

Comme vous le savez sûrement, l’une des principales nouveautés de la Xbox Series X / S est Smart Delivery et “Optimized for Xbox Series X / S”. Cette proposition, qui fonctionnera en conjonction avec la rétrocompatibilité, permettra améliorer la section visuelle de certains jeux de la génération actuelle. Evidemment, ce sont des jeux dont vous pourrez profiter au lancement des deux consoles Xbox:

Assassins Creed Valhalla Borderlands 3 Bright Memory 1.0 Cuisine Royale Dead by Daylight DIRT 5 Enlisted Evergate The Falconeer Forza Horizon 4 Gears 5 Gears Tactics Grounded King Oddball Maneater Manifold Garden Ori and the Will of the Wisps Planet Coaster Sea of ​​Thieves Tetris Effet: Connecté Le Touryst War Thunder Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Watch Dogs: Legion WRC 9 FIA World Rally Championship Yakuza: Like a Dragon Yes, Your Grace

Jeux PlayStation Plus Collection sur PlayStation 5

La collection PlayStation Plus comprend 20 jeux, à la fois exclusifs et tiers, qui étaient pertinents dans la génération actuelle. Ils incluent Bloodborne, God of War, Uncharted 4: A Thief’s End, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et Resident Evil 7: Biohazard, entre autres. Tous peuvent être appréciés gratuitement dès le premier jour, même si vous devez être abonné à PlayStation Plus.

Bloodborne Days Gone Detroit: Become Human God of War Infamous Second Son Ratchet and Clank The Last Guardian The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted 4: A Thief’s End Batman: Arkham Knight Battlefield 1 Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition Monster Hunter: World Mortal Kombat X Persona 5 Resident Evil 7: Biohazard