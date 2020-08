Microsoft a annoncé que les jeux gratuits Xbox One et Xbox 360 seront distribués en septembre.

Les abonnés Xbox Live Gold peuvent saisir The Division et The Book of Unwritten Tales 2 sur Xbox One, et de Blob 2 et Armed and Dangerous sur Xbox 360.

Vous pouvez économiser environ 80 $ en achetant gratuitement les quatre jeux avec de l’or lorsqu’ils sont en vente.

Je donne beaucoup de peine à Microsoft pour sa sélection décevante de jeux gratuits chaque mois, mais en septembre, les abonnés Xbox Live Gold obtiennent en fait du contenu solide. Bien sûr, le clou du groupe – The Division – a plus de quatre ans et a déjà une suite, mais c’est un excellent jeu de tir avec des éléments de RPG qui vous occuperont pendant des semaines si vous ne l’avez jamais joué. Armed and Dangerous est aussi un classique culte, je vais donc certainement l’ajouter à ma collection de jeux avant le lancement de la Xbox Series X plus tard cet automne.

Voici les détails sur la disponibilité de tous les jeux Xbox One et Xbox 360 avec Gold pour septembre:

Tom Clancy’s The Division (29,99 $ ERP): Disponible du 1er au 30 septembre sur Xbox One

Tom Clancy’s The Division est une expérience révolutionnaire de nouvelle génération qui introduit pour la première fois le RPG dans un environnement militaire moderne. À la suite d’une pandémie dévastatrice qui balaie la ville de New York, les services de base échouent un par un, et sans accès à la nourriture ou à l’eau, la ville sombre dans le chaos. En tant qu’agent de The Division, vous vous spécialiserez, modifierez et améliorerez votre équipement, vos armes et vos compétences pour reprendre New York selon vos propres conditions.

Le livre des contes non écrits 2 (19,99 $ ERP): Disponible du 16 septembre au 15 octobre sur Xbox One

La légende l’a prédit. Les prophéties l’ont prédit. Les élus ont choisi d’y croire. Maintenant, la saga des aventures fantastiques se poursuit. Rejoignez Wilbur, Ivo, Nate et Critter dans une autre aventure classique pointer-cliquer dans le monde méchant d’Aventasia. Aidez-les à accomplir leur destin. Un destin encore non écrit.

de Blob 2 (19,99 $ ERP): Disponible du 1er au 15 septembre sur Xbox One et Xbox 360

Les origines de Blob sont mystérieuses, mais il s’est retrouvé au bon endroit et au bon moment pour être le héros recherché par Color Underground. La musique l’entoure et l’énergie de la couleur le traverse; avec sa touche, Blob peut littéralement rendre le monde meilleur. Blob représente l’individualité et la détermination. Blob est bon mais paresseux. Il est souvent en retard, mais il arrive toujours.

Armé et dangereux (9,99 $ ERP): Disponible du 16 au 30 septembre sur Xbox One et Xbox 360

Rencontrez les Lionhearts, un groupe de rebelles qui parlent fort et qui se lancent dans une quête impossible. Ils sont destinés à la victoire en 12 000 balles ou moins. S’ils peuvent réussir à traverser une armée de robots psychotiques et de Goliaths qui détruisent les murs, ils pourraient bien sauver le monde… S’ils ne le brûlent pas d’abord.

Vous économiserez plus de 79 $ si vous achetez les quatre jeux et pouvez ajouter jusqu’à 3000 points à votre score de joueur. N’oubliez pas non plus que chacun des titres Xbox 360 est rétrocompatible avec la Xbox One, donc même si vous n’avez pas de Xbox 360 sous la main, vous pouvez toujours télécharger les quatre jeux répertoriés ci-dessus. Et comme toujours, certains des jeux gratuits du mois dernier sont toujours disponibles si vous vous dépêchez. Assurez-vous donc de les télécharger avant qu’ils ne soient de nouveau payés.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.