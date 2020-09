La fête du Travail 2020 est lundi et il y a des tonnes de grosses ventes ce week-end pour célébrer – pas plus grande, peut-être, que l’événement de vente d’Amazon «BIG» Fête du Travail 2020.

Si vous souhaitez économiser de l’argent sur des plats délicieux au moment de faire une pause dans vos achats, vous trouverez ici toutes les meilleures offres et cadeaux des chaînes de restaurants nationales.

Le week-end de la fête du Travail est à nos portes, ce qui signifie deux choses. Premièrement, cela signifie que vous allez dépenser des ventes d’aujourd’hui et de demain comme l’événement de vente «BIG» Fête du travail 2020 d’Amazon et économiser une tonne d’argent dans le processus. Et deuxièmement, cela signifie que vous allez profiter du long week-end et faire un grand barbecue le lundi. Un barbecue socialement éloigné, c’est-à-dire. Nous sommes encore à quelques jours du barbecue, et vous devez manger en attendant. Pourquoi ne pas profiter de quelques-unes des excellentes spécialités de la fête du Travail disponibles dans les restaurants à travers le pays?

Offres.com a rassemblé toutes les meilleures affaires et cadeaux de la fête du Travail des chaînes de restaurants nationales, et vous les trouverez tous ci-dessous. Les restaurants ont été particulièrement touchés pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, vous n’économisez donc pas seulement de l’argent en profitant de ces offres. Assurez-vous également de téléphoner à vos endroits préférés, car ils pourraient également proposer des offres solides pour la fête du Travail.

Soyez prudent et profitez de certaines des bonnes affaires ci-dessous.

Abuelo: Le restaurant mexicain Abuelo est prêt à nourrir toute votre équipe en cette fête du travail avec ses Fête de la famille paquets assez grands pour nourrir des groupes de six personnes maximum. Du vendredi 5 septembre au lundi 7 septembre, Abuelo’s propose des forfaits de fête familiale de tacos, enchiladas ou fajitas pour 15% de réduction plus la livraison gratuite sur les commandes de 30 $ et plus lorsqu’elles sont commandées en ligne.

Arooga: Téléchargez la nouvelle application mobile d’Arooga et obtenez une commande gratuite de leurs triangles de mozzarella panés à la main.

Bar Louie: Commandez la livraison ou à emporter dans l’un des 67 magasins de Bar Louie, utilisez le code de réduction 25BL et obtenez 25 $ de rabais sur votre première commande avec EZCater.

Restaurant et brasserie BJ’s: Gardez la nourriture réconfortante provenant du BJ’s Restaurant & Brewhouse avec seulement 3 $ de frais de livraison et aucuns frais de service sur les commandes de plus de 19,95 $ lorsqu’elles sont effectuées via le site Web ou l’application de BJ.

Bonefish Grill: Pour nous ramener à la saison scolaire, d’ici le 13 septembre, obtenez 10% de rabais sur les achats de cartes-cadeaux chez Bonefish Grill. Ou, mieux encore, laissez-leur la cuisine de la fête du Travail. Disponible du 4 au 7 septembre, profitez de leurs offres spéciales: Forfait familial homard et crevettes pour 45 $ ou Rouleau de homard et crevettes lors de la commande en ligne.

Pizza au feu de bois Brixx: La fête du Travail tombe un lundi, tout comme le spécial BOGO Pizza Mondays de Brixx Wood Fired Pizza. Achetez une pizza et obtenez-en une gratuite. Pour emporter uniquement.

Bubba Gump Shrimp Co.: En l’honneur de la fête du Travail, Bubba Gump Shrimp Co. présente une nouvelle Margarita glacée rouge, blanche et bleue. Ils offrent également 25% de réduction sur la casquette authentique de Forrest et d’autres offres spéciales.

Cuisine à gratter Cheddar: En cette fête du travail, procurez-vous un forfait familial à emporter, comprenant des classiques d’été faits à gratter pour nourrir toute la famille. Les invités peuvent choisir parmi des plats principaux comme des côtes levées de dos fumées maison, des filets de poulet panés à la main ou une combinaison de chacun – qui comprennent tous deux accompagnements de taille familiale et une demi-douzaine de croissants au miel et au beurre, à partir de 24,99 $.

Fromage Chuck E: Le pass estival Chuck E. Cheese a été prolongé! Lors de leur première visite, les membres du pass recevront ce qui suit: une grande pizza avec une garniture, 4 boissons gazeuses et deux cartes à jouer de 30 minutes, pour 44,99 $. Tous les lundis suivants au 13 septembre, obtenez deux autres cartes Tout ce que vous pouvez jouer de 30 minutes et des remises spéciales sur la nourriture.

Barbecue Pit Dickey: Si vous envisagez de préparer votre barbecue de la fête du Travail, c’est ici qu’il vous faut. Pour un temps limité, bénéficiez de 10% de réduction sur les commandes de restauration, qui comprend également leurs nouvelles options de boîte-repas.

Doordash: Jusqu’au 6 septembre, obtenez jusqu’à 15 $ de rabais sur les commandes de pizza des restaurants participants dans le carrousel «DashPass Pizza Favorites».

Sous-marins de la caserne: Les membres Rewards qui effectuent un achat entre le samedi 5 septembre et le lundi 7 septembre gagneront double points. Si vous n’êtes pas déjà membre de fidélité Firehouse Subs, téléchargez leur application pour profiter de tous les avantages.

Huddle House: Les enfants mangent gratuitement à Huddle House les lundis et mardis à l’achat d’une entrée adulte. Rendez le lundi 7 septembre spécial en emmenant la famille à Huddle House pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner pour célébrer la fête du Travail

JE SAUTE: Valable jusqu’au 13 septembre, obtenez 20% de réduction sur votre première commande en ligne chez IHOP lorsque vous utilisez leur site Web ou leur application mobile.

Jimmy Johns Pour une durée limitée, Jimmy Johns propose des «Combos pour des jours», ce qui signifie que vous obtenez 20% de réduction sur toute commande de 10 $ ou plus jusqu’au 6 septembre.

Joe’s Crab Shack: Du 4 septembre à la fête du Travail, le 7 septembre, précommandez l’une de ces fêtes fantastiques à emporter dans la cabane à crabe Joe de votre quartier:

Steampot classique pour deux avec une bouteille de Kendall Jackson Chardonnay – 60 $.

Crabe Combo spécial pour deux avec une bouteille de Kendall Jackson Chardonnay – 50 $.

Crabfeast de 20 livres (10 livres de crabe des neiges et 10 livres de crabe dormeur) et une caisse de Bud ou Michelob (ajoutez jusqu’à quatre bouteilles de Kendall Jackson Chardonnay à 50% de rabais) – 499 $.

Macaroni Grill: Profitez d’un dîner pour toute la famille le jour de la fête du Travail avec le festin de macaroni grill pour cinq. Votre choix de spaghetti bolognaise, fettuccine au poulet Alfredo ou Pasta Milano, ainsi que la salade César Signature Rosa et le pain paysan au romarin sont inclus pour 25 $. Profitez du dimanche au jeudi, de 11 h à la fermeture.

Crémerie de dalle de marbre: La fête du Travail ne serait pas la même sans crème glacée! Téléchargez l’application Slab Happy Rewards de Marble Slab Creamery et obtenez une récompense de 5 $ après votre premier achat.

McAlister’s Deli: Achetez une carte-cadeau et utilisez-la chez Cinnabon, Carvel Ice Cream, Moes ‘Southwest Grill, Auntie Anne’s, Jamba Juice et Schlotzskys aussi! Mieux encore, jusqu’au 30 septembre, McAlister’s Deli égalera 10% de tous les achats de cartes-cadeaux en ligne, dont 100% serviront à nourrir les travailleurs de la santé de première ligne.

McCormick & Schmick: Disponible du 4 septembre à la fête du Travail, le 7 septembre, profitez des emballages à emporter de fruits de mer McCormick & Schmick. Choisissez parmi l’ébullition de crevettes d’une livre pour 25 $, l’ébullition de homard pour 29 $, l’ébullition de crabe royal pour 39 $ ou un combo pour 42 $. Chaque kit comprend une saucisse andouille, du maïs et des pommes de terre.

Morton’s The Steakhouse: Profitez d’un menu de quatre plats accompagné d’une bouteille de cabernet sauvignon Pebble Lane, de pinot noir ou de chardonnay. Disponible du 4 au 7 septembre, cette offre Dîner pour deux, Fête du Travail comprend un choix d’entrées, de salades, de plats et de desserts pour 99 $.

Nouilles et compagnie: En cette fête du Travail, profitez de la générosité de Noodles & Company et recevez également un cadeau à partager gratuitement. Pour la cinquième année consécutive, les clients peuvent ajouter 2 $ à leur commande pour être reversés à No Kid Hungry, qui fournira jusqu’à 20 repas aux enfants dans le besoin. Pour chaque don de 2 $, Noodles & Company offrira à ses invités un cadeau à partager gratuit d’une valeur de 5 $ à partager lors de leur prochaine visite. Nouveauté cette année, les membres Noodles Rewards recevront également un bonus de 350 points Chouchous (la valeur de la livraison gratuite) pour un don.

Panera: Inscrivez-vous à l’abonnement Panera Coffee et recevez du café GRATUIT pendant un mois. Du café gratuit pendant un mois peut être réclamé jusqu’à la fin septembre. Cela signifie que les lève-tôt peuvent obtenir l’accord maintenant, et les procrastinateurs qui s’inscrivent le 30 septembre reçoivent du café gratuit jusqu’au 30 octobre!

À la frontière: Vous songez à organiser une fête dans votre jardin le jour de la fête du Travail? Commandez 50 $ ou plus et recevez la livraison gratuite d’On The Border avec leur Repas en famille à votre porte offre.

Rainforest Cafe: Battez la chaleur avec une Margarita rouge, blanche et bleue pour 8 $ pendant la fin de semaine de la fête du Travail. Du 4 au 7 septembre, choisissez entre la purée de fraises Tropics, une margarita glacée classique ou la liqueur DeKuyper Blue Curacao Liqueur Marg.

Homard rouge: Lorsque vous commandez chez Red Lobster To-Go du lundi au jeudi, la livraison est GRATUITE (commande minimum de 30 $).

Deli de TooJay: Anticipant le tourbillon de la rentrée scolaire, TooJay’s Deli s’est associé à DoorDash pour aider à réduire le stress des repas. Du mardi 1er septembre au lundi 14 septembre, les invités pourront recevoir Livraison gratuite sur leur première commande DoorDash de 15 $ ou plus. Les commandes doivent être passées en ligne chez TooJay’s et après avoir choisi le TooJay’s le plus proche, les clients doivent sélectionner «commander avec DoorDash». Valable sur première commande uniquement.

